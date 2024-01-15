賴清德見美國跨黨派訪團：持續捍衛台海和平穩定 深化台美合作

總統、立委大選甫落幕，「美國跨黨派資深代表團」便於14日來訪，民進黨總統當選人賴清德於今（15）日接見訪團。他表示，會在總統蔡英文基礎之上，持續捍衛台海和平穩定，希望美國持續支持台灣，深化台美各領域互利合作；他與蔡總統會無縫接軌，奠定更穩固執政基礎。

賴清德、民進黨副總統當選人蕭美琴今天在民進黨中央黨部與美國跨黨派資深代表團見面。訪團成員包含美國前國家安全顧問海德利（Stephen J. Hadley）及前副國務卿史坦柏格（James B. Steinberg）組成跨黨派資深代表團，並由美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）陪同。

賴清德致詞表示，台灣2天前順利完成正副總統及立委選舉，台灣人民再次用手中神聖選票，向國際社會展現對民主自由的堅定信念，民主自由是台灣人民最寶貴資產，是台灣的護國神山，也是台美兩國共享的核心價值以及台美夥伴關係長期穩固的基礎。

賴清德表示，美國在他當選後，立即發表祝賀聲明，並派遣重量級跨黨派代表來台，向他與蕭美琴表達祝賀，充分展現美國對台灣民主的強勁支持，凸顯台美緊密堅實的夥伴關係，對台灣意義重大。

他說，過去8年，面對變化劇烈的世界形勢，台灣堅定守護民主、捍衛和平，以穩健務實方式，與美國在內的民主夥伴深化合作，獲得國際社會的廣泛支持與信任。儘管中國持續以軍事及其他灰色地帶活動侵擾台灣，但台灣仍然能夠沉穩因應，與包括美國在內的理念相近夥伴，共同合作，努力維持台海和平穩定現狀。

賴清德指出，總統蔡英文一再強調，現在的台灣是世界的台灣，台灣未來在他與蕭美琴領導之下，會在蔡總統基礎之上，持續捍衛台海和平穩定，也希望美國能夠持續支持台灣，深化台美在各領域的互利合作，與民主夥伴共同確保區域的和平、發展、繁榮。

賴清德說，台美已簽署台美21世紀貿易倡議首批協定，這項倡議是象徵台灣經貿制度符合國際高標準的重要里程碑，一定會繼續推動台灣貿易進一步與世界接軌，也期待台美之間的雙重課稅問題能夠早日獲得解決，不僅有利台商多元化海外布局，也有助美國強化經濟韌性，為兩國人民創造更多經貿的利基。

他說，美國是台灣最重要的合作夥伴，台美基於人權、民主與自由的共享價值與共同利益，在政治、安全、經濟、科技、教育、文化等各方面，都有緊密且深厚關係，感謝美方長期以來對台灣堅定不移的支持，相信台美關係在雙方的共同努力之下，持續穩健前進，成為捍衛印太區域和平穩定與繁榮的重要力量。