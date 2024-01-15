敗選責任誰扛？ 侯友宜：責任全在自己 張亞中：國民黨應知恥，朱立倫須下台

國民黨總統大選落敗，黨內開始出現檢討咎責聲浪，中評委張亞中轟黨主席朱立倫必須下台，國民黨才能徹底改造，而回歸新北市長角色的侯友宜，則攬下敗選全責。

根據中央社，侯友宜今（15）日參加萬里漁港東外堤延伸工程開工典禮時，被問到敗選問題。他表示，「所有的責任，很清楚就是他一個人的責任。」

侯友宜表示，願概括承受所有指責批評，他並為朱立倫講話，稱朱已盡力協調、凝聚眾人向心力，在立委選舉選得漂亮，使國民黨成為國會最大黨。侯認為，現在最重要的是凝聚國會、縣市首長力量。內部可以反思，但若要追究敗選責任，他一力承擔。

孫文學校總校長、國民黨中評委張亞中昨日在臉書沉痛發文，指國民黨已連續三次慘敗、三次沒有贏回中華民國，若不能徹底改造革新，不僅無顏面對前人先烈，也終將被人民與歷史唾棄。

他點出了國民黨弊病，從國家路線混亂、中心思想失落、黨德黨魂淪喪，到因人設事的權貴陳腐形象，與主其事者因循苟且。就本次選戰而言，張亞中則提出三大戰略錯誤：

一錯：棄黨內初選制度於不顧，以主席個人意志獨斷專行，強行徵召，至所選非人，黨內動盪。

二錯：受徵召者政策方向不明，沒有完整準備，對黨的基本立場並不熟悉，所有政策都是在選戰開始之後，急就章的拼湊結果，並勉強支持者接受，對中間及青年選民並無吸引力。

三錯：主席在選戰之初，以藍白合為基本策略，卻無格局與能力促成。先是排除郭董的荒腔走板，繼之是與民眾黨整合過程中的翻雲覆雨，終於導致整合完全破局，惡言相向。

張亞中對於國民黨立院席次增加也不覺有驕傲的理由。「這難道不是因為之前的席次實在太低所致嗎？功勞應屬地方還是中央？另外本黨的不分區得票數卻仍是輸給民進黨，立院總席位也無法過半，這也值得沾沾自喜，甚而作為推卸戰敗責任的理由？」

張亞中表示，國民黨並無敗選黨主席必須下台的規範，但「本黨堅守中華文化，應是個知恥要臉的百年政黨。」除了 2004 年因有兩顆子彈爭議，2000、2016、2020 年三次敗選，黨主席均請辭。如今 2024 年又敗，現任主席已在兩次總統大選中領軍挫敗，更該勇於負責。「至於把民眾黨的黃珊珊，柯文哲、郭台銘、甚而馬英九當成代罪羊的戰犯，更是不知恥的託辭。」

張亞中喊話，「知恥近乎勇。朱主席已努力過，請讓出路、放開手，讓本黨有個徹底改造的重生機會。」