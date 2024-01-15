台灣諾魯斷交 國民黨向中喊話：無助兩岸對話 柯文哲：勿與中進行無謂的外交惡性競爭

2024總統大選才剛落幕，民進黨總統當選人賴清德還未就職，邦交國諾魯便再次投奔中國懷抱，這已經是蔡英文政府任內第10個宣布與台斷交的國家。對此，國民黨坦言無法認同，且呼籲中國當局，此舉無助兩岸對話。而台灣民眾黨主席柯文哲則透過聲明表示，民眾黨一向主張援外要公開透明，不與中國進行外交惡性競爭。

外交部今（15）日稍早證實，太平洋友邦諾魯共和國政府將以聯合國第2758號決議及「一中原則」等理由，與中華民國斷交，為維護國家主權與尊嚴，決定自即日起終止與諾魯共和國的外交關係，全面停止雙邊合作計畫，撤離大使館及技術團等相關人員，並要求諾魯關閉其駐台大使館。

對於諾魯與中華民國斷交一事，國民黨表示，無法認同、也無法接受，更傷害全體 2300 萬人民的感情。呼籲中國當局，此舉無助兩岸對話，中華民國的存在應該是兩岸和平的資產而非負債，不應在此時壓縮中華民國的國際空間。

國民黨說，中華民國的國際地位不容抹煞、對國際社會的責任與義務也不會有任何改變。國民黨會與全體國人站在一起，面對日益萎縮的國際空間，也會更努力維護主權與尊嚴，也會更積極參與國際社會。

由中國國民黨所一手創建的中華民國是亞洲的第一個民主共和國，維護中華民國憲法、中華民國主權獨立、與國際生存空間，更是國民黨責無旁貸的義務與責任。

國民黨同時也提醒民進黨政府，諾魯斷交說明外交系統事前沒有掌握，也很難說服國人賴清德已經準備好當總統。美國總統拜登在選後明確表示「不支持台灣獨立」，民進黨主政之下，外交困境重重，民進黨應儘速凍結台獨黨綱，才更是維護中華民國主權，維護台灣不受傷害的正確做法。

民眾黨主席柯文哲透過聲明表示，這幾年諾魯和台灣簽有郵政、農業、警政、海巡、反毒等協定，進出口的項目多半偏在原物料產品。很遺憾現在和我們斷交了，剩下12邦交國。

柯文哲說，台灣民眾黨主張援外要公開透明，不與中國進行無謂的外交惡性競爭。要與非邦交國維持多元交往，創造共同利益，加強包含經貿、科技、投資、文化和環保合作，讓台灣即使在非邦交國仍有操作運轉、發揮影響力的空間。同時，在既有的多個雙邊合作機制上，加強參與重要的國際與區域議題，如經濟、醫療衛生、安全等領域。

最後，柯文哲向所有在第一線為主權尊嚴與國家利益奮鬥的外交人員說聲「辛苦了」，請大家繼續努力，為台灣拚出更寬廣長遠的國際空間。

聯合報引述民眾黨不分區立委當選人林國成說法，他說蔡英文政府執政後，邦交國從22個變成12個，每次都是邦交國單方面宣布斷交後，政府才在放馬後砲，是外交投降主義。

林國成直言，外交部應盡責，確實掌握我國與邦交國間的情資，不要每次都等對方宣布，我們才被動知道，主動權不足。政府既然無法力挽狂瀾，至少也要讓人民知道，誰有可能與我國斷交，這樣人民或當地僑胞才能有所準備。

另篇報導中則引述民眾黨不分區立委當選人黃國昌辦公室說法。黃國昌說，總統大選後，中共應尊重台灣人民的選擇，在選後進行如此粗暴的政治操作，對兩岸關係發展毫無益處。

對於諾魯宣布與中國恢復邦交，身為執政黨的民進黨也有話說，並由國際部主任趙怡翔對外發言。趙怡翔在新聞稿中表示，大選結束後，對岸立刻透過外交手段打壓台灣的國際空間，這不但是對民主價值的報復，更是對國際的穩定秩序的公然挑戰。

他說，台灣堅定走在穩健的道路上，對於來自中國的挑釁，依然堅守自由與民主價值，會持續提升與國際夥伴的互惠合作關係，中國的文攻武嚇只會使得人民更團結、台灣更具韌性，台灣不會在壓力下屈服，絕對不會向威權低頭，台灣人將堅定意志，風雨同路。