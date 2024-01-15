新北辦全國最大國中技藝競賽　攜手師大及18校打造頂尖擂台　一生一次稱霸全市

新北市辦理全國最大國中技藝競賽，推出專屬口號：「 一生一次稱霸全市」， 同時邀請國立臺灣師範大學協助學科專業命題、實作術科部分則號召 18所大專及技高學校一起搭建頂尖擂台。今(15)日新北市教育 局與國立臺灣師範大學攜手簽署「 適性頂尖國中技藝教育合作備忘錄」，18所承辦學校也正式發下英 雄帖，邀請新北市各國中學生，於1月19日前向國中或指導技藝班 課程的老師報名參加競賽。

教育局表示，112學年度競賽將於3月1日到7日辦理，共分13 職群及35項競賽主題，參賽選手高達1,500名，同時推出：「 一生一次稱霸全市」專屬口號，只有當屆國三學生有機會參加， 一生只有一次機會，稱霸全市。透過與國立臺灣師範大學合作， 精進國中技藝競賽，確保競賽專業及公正公平， 讓新北學子在屬於自己的舞台力拼專業。

國立臺灣師範大學科技及工程學院院長鄭慶民表示， 新北市培育許多頂尖專業人才，從國小職業試探、 國中技藝教育及金手培訓制度， 不論勞動部辦理技能競賽青少年及青年組、 以及教育部五大類技藝競賽成績皆為全國第一，更培育國際技能競賽 7位代表國手，將於2024年至法國里昂為全爭光。 其中國中技藝教育扮演提供實作體驗及適性試探的重要功能， 更透過競賽給予學生展能舞台， 臺師大願意攜手新北市培育未來各領域頂尖人才。

承辦中式米食競賽的樹人家商校長利政南表示， 新北市整合公私立技職學校資源，也包含耕莘專校等大專學校， 就如樹人家商長期與地區國中合作辦理技藝教育班， 從適性試探出發，培育孩子專業技術， 更能透過競賽舞台給予孩子自信心，勇敢抉擇全力以赴。

正德國中準備參加競賽的莊竣崴同學說，小時候常看堂哥修理電腦， 發現透過組合主機內部精密的電子元件， 就能製作出一台讓生活便利的機具，從那時就對電機電子產生興趣。 升上九年級後參加了技藝班，每周的課程都學到新的東西， 像一次又一次挑戰變化又刁鑽的電路圖， 或是學習焊接及程式設計等， 讓自己對於電機電子職群有更深入的了解， 也暗自許下要當上選手的決心， 期待未來成為一位專業的電機電子工程師。

教育局補充，為協助孩子適性選擇升學方向， 新北市每年投入超過新臺幣6千萬元，攜手北北基桃28所技術型高 中及大專校院，每學期開辦超過300個技藝教育班，80所國中校 校開辦，開辦數及合作校數居全國之冠。

另外，新北市國中技藝競賽獲獎的學生， 於新北市高級中等學校特色招生專業群科甄選入學可獲得加分， 同時在技優甄審、 實用技能學程等入學管道取得相關積分或優先分發入學的條件， 大幅增加學生進入理想學校的機會。 且國中技藝競賽前三名且就讀新北市高中職之學生， 更能申請全國首創新北市頂尖人才永續獎學金，每人新臺幣一萬元， 不只學習到專業能力，更能賺取屬於自己的獎學金。進入技高之後， 可持續參加全國唯一新北市金手培訓計畫，為自己爭取更高榮耀， 拚全國更邁向國際。

簽訂技藝教育MOU，教育局長張明文(左)、國立臺灣師範大學科技及工程學院院長鄭慶民(右)。（圖／新北市教育局）