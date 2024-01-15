新北辦全國最大國中技藝競賽　攜手師大及18校打造頂尖擂台　一生一次稱霸全市

新北市辦理全國最大國中技藝競賽，推出專屬口號：「一生一次稱霸全市」，同時邀請國立臺灣師範大學協助學科專業命題、實作術科部分則號召18所大專及技高學校一起搭建頂尖擂台。今(15)日新北市教育局與國立臺灣師範大學攜手簽署「適性頂尖國中技藝教育合作備忘錄」，18所承辦學校也正式發下英雄帖，邀請新北市各國中學生，於1月19日前向國中或指導技藝班課程的老師報名參加競賽。
教育局表示，112學年度競賽將於3月1日到7日辦理，共分13職群及35項競賽主題，參賽選手高達1,500名，同時推出：「一生一次稱霸全市」專屬口號，只有當屆國三學生有機會參加，一生只有一次機會，稱霸全市。透過與國立臺灣師範大學合作，精進國中技藝競賽，確保競賽專業及公正公平，讓新北學子在屬於自己的舞台力拼專業。
國立臺灣師範大學科技及工程學院院長鄭慶民表示，新北市培育許多頂尖專業人才，從國小職業試探、國中技藝教育及金手培訓制度，不論勞動部辦理技能競賽青少年及青年組、以及教育部五大類技藝競賽成績皆為全國第一，更培育國際技能競賽7位代表國手，將於2024年至法國里昂為全爭光。其中國中技藝教育扮演提供實作體驗及適性試探的重要功能，更透過競賽給予學生展能舞台，臺師大願意攜手新北市培育未來各領域頂尖人才。
承辦中式米食競賽的樹人家商校長利政南表示，新北市整合公私立技職學校資源，也包含耕莘專校等大專學校，就如樹人家商長期與地區國中合作辦理技藝教育班，從適性試探出發，培育孩子專業技術，更能透過競賽舞台給予孩子自信心，勇敢抉擇全力以赴。
正德國中準備參加競賽的莊竣崴同學說，小時候常看堂哥修理電腦，發現透過組合主機內部精密的電子元件，就能製作出一台讓生活便利的機具，從那時就對電機電子產生興趣。升上九年級後參加了技藝班，每周的課程都學到新的東西，像一次又一次挑戰變化又刁鑽的電路圖，或是學習焊接及程式設計等，讓自己對於電機電子職群有更深入的了解，也暗自許下要當上選手的決心，期待未來成為一位專業的電機電子工程師。
教育局補充，為協助孩子適性選擇升學方向，新北市每年投入超過新臺幣6千萬元，攜手北北基桃28所技術型高中及大專校院，每學期開辦超過300個技藝教育班，80所國中校校開辦，開辦數及合作校數居全國之冠。
另外，新北市國中技藝競賽獲獎的學生，於新北市高級中等學校特色招生專業群科甄選入學可獲得加分，同時在技優甄審、實用技能學程等入學管道取得相關積分或優先分發入學的條件，大幅增加學生進入理想學校的機會。且國中技藝競賽前三名且就讀新北市高中職之學生，更能申請全國首創新北市頂尖人才永續獎學金，每人新臺幣一萬元，不只學習到專業能力，更能賺取屬於自己的獎學金。進入技高之後，可持續參加全國唯一新北市金手培訓計畫，為自己爭取更高榮耀，拚全國更邁向國際。
簽訂技藝教育MOU，教育局長張明文(左)、國立臺灣師範大學科技及工程學院院長鄭慶民(右)。（圖／新北市教育局）