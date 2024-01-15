北富銀統籌主辦向陽多元158億元聯貸案　順利完成簽約

由北富銀統籌主辦並擔任財務顧問之向陽多元新台幣158億元聯貸 案，本月10日順利完成簽約，獲17家銀行踴躍響應，超額認購近 200%，創台灣漁電共生聯貸案金額最高紀錄。 本案資金將用於向陽集團在嘉義縣義竹鄉建置室內型漁電共生案場， 總裝置容量達242MW，持續為向陽集團推動綠電減碳、 漁村再造及青農返鄉提供強而有力的資金挹注。

向陽集團以農電起家，投入複合型光電產業長達十餘年， 近年全力支持臺灣複合式漁電共生產業的發展，秉持ESG養殖精神 ，融合臺灣原有的養殖業根基與AI科技養殖技術， 協助傳統養殖業轉型。向陽集團擁有優秀的技術及經營團隊， 取得超過百項專利技術，能全方位完成案場之興建、 維運及養殖等工作， 為台灣少數可整合光電產業及漁業養殖之大型開發商。

北富銀以成為永續金融領航者為目標，致力發揮正向力量， 攜手企業夥伴開創更多可能。北富銀於2022年統籌主辦向陽集團 漁電共生88.8億聯貸案時，憑藉對太陽能產業的專業及熱忱， 深獲向陽集團肯定，今年雙方再度攜手合作本案， 北富銀除擔任統籌主辦行外，更擔任財務顧問之重要職責， 協助向陽集團架構聯貸授信條件、統籌與銀行團間討論事宜， 順利完成此重大指標案件，達成金融、 企業及社會永續發展的三贏成效。

過去一年，北富銀在永續金融領域交出亮眼的成績單， 主辦印度國家銀行10億美元社會責任貸款聯貸案， 創國際聯貸市場上， 銀行為借款人且由台資銀行擔任管理銀行的最大金額聯貸案， 並於多件大型綠能專案融資中擔任管理銀行、財務顧問、 技術暨環境銀行等重要角色，且連二年蟬聯《Asiamoney》 台灣最佳ESG銀行表揚。

展望2024年， 北富銀以向陽多元漁電共生聯貸案及臺北市政府首檔政府社會責任債 ，為台灣永續金融發展打響開春第一炮， 後續北富銀將繼續拓展綠色版圖，積極參與及開發永續金融商機， 與企業攜手邁向淨零碳排的美好願景。

台北富邦銀行致力推動永續金融，積極發揮財務顧問專業， 協助向陽集團規劃最適聯貸架構，共創漁電共生發展里程碑。（ 圖為本案案場－向陽多元義竹漁電共生案場；由富邦金控提供）