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富邦產險首家再保公司「富邦納閩再保」於馬來西亞成立

東南亞保險市場布局重要里程碑　提供區域內專業再保服務

By 台灣英文新聞
2024/01/15 17:03
富邦納閩再保12日於馬來西亞開業，開業典禮於吉隆坡大華酒店舉行，各界貴賓到場致賀，近百人出席見證富邦納閩再保在馬來西亞保險市場的新氣象。（...

富邦納閩再保12日於馬來西亞開業，開業典禮於吉隆坡大華酒店舉行，各界貴賓到場致賀，近百人出席見證富邦納閩再保在馬來西亞保險市場的新氣象。（...

為實現成為亞洲一流金融機構願景，富邦產險第一家再保公司「納閩富邦再保股份有限公司」（簡稱「富邦納閩再保」），12日於馬來西亞開幕，寫下富邦產險海外發展的重要里程碑。富邦納閩再保將作為東南亞再保樞紐角色，為區域內的保險公司提供專業再保服務，同時連結台灣母公司富邦產險及其他海外子公司的資源，擴大保險承保能量，分散業務風險，並為未來成立區域再保險中心做好準備。

富邦納閩再保開業典禮於吉隆坡大華酒店舉行，各界貴賓皆到場致賀，包含中華民國駐馬來西亞大使葉非比、馬來西亞臺灣商會聯合總會蔡欣恬副總會長、黃凱麟監事長、拿督羅鴻疇、LPI Capital Bhd CEO Tan Kok Guan、MSIG Insurance (Malaysia) Bhd CEO Chua Seck Guan、馬來西亞留台校友會聯合總會黃裕源副總會長等近百人出席，也見證富邦產險在馬來西亞30多年的堅持與成長，以及富邦納閩再保在馬來西亞保險市場的新氣象。

富邦產險董事長許金泉表示，富邦納閩再保係由富邦產險全資投資，為富邦產險第五家海外子公司，也是富邦金控在馬來西亞的第二個據點，業務範圍涵蓋財產險、責任險、工程險、航空險、船舶險等多個險種，並將引進富邦產險專業損防服務和商品研發能力，為客戶提供更多元的保險解決方案。

富邦產險1990年於吉隆坡成立代表處開始，即持續佈建海外服務網，致力於服務台商，並建立與當地保險公司的關係，而富邦納閩再保的成立，也將為富邦的亞洲保險發展戰略佈局提供更堅實的基礎。

富邦產險首家再保公司「富邦納閩再保」於馬來西亞成立

富邦納閩再保12日於馬來西亞開業，寫下富邦產險海外發展的重要里程碑，富邦產險董事長許金泉(右三)、中華民國駐馬來西亞大使葉非比(左三)、馬來西亞臺灣商會聯合總會副總會長蔡欣恬(左二)、富邦納閩再保董事長陳正煌(右二)、拿督羅鴻疇(右一)、富邦納閩再保總經理黃智宏(左一)共同合影，致賀富邦納閩再保開業。（圖／富邦金控）

更新時間 : 2024-01-15 19:22 GMT+08:00

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