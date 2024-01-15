富邦產險首家再保公司「富邦納閩再保」於馬來西亞成立

為實現成為亞洲一流金融機構願景，富邦產險第一家再保公司「 納閩富邦再保股份有限公司」（簡稱「富邦納閩再保」），12日於 馬來西亞開幕，寫下富邦產險海外發展的重要里程碑。 富邦納閩再保將作為東南亞再保樞紐角色， 為區域內的保險公司提供專業再保服務， 同時連結台灣母公司富邦產險及其他海外子公司的資源， 擴大保險承保能量，分散業務風險， 並為未來成立區域再保險中心做好準備。

富邦納閩再保開業典禮於吉隆坡大華酒店舉行， 各界貴賓皆到場致賀，包含中華民國駐馬來西亞大使葉非比、 馬來西亞臺灣商會聯合總會蔡欣恬副總會長、黃凱麟監事長、 拿督羅鴻疇、LPI Capital Bhd CEO Tan Kok Guan、MSIG Insurance (Malaysia) Bhd CEO Chua Seck Guan、 馬來西亞留台校友會聯合總會黃裕源副總會長等近百人出席， 也見證富邦產險在馬來西亞30多年的堅持與成長， 以及富邦納閩再保在馬來西亞保險市場的新氣象。

富邦產險董事長許金泉表示，富邦納閩再保係由富邦產險全資投資， 為富邦產險第五家海外子公司， 也是富邦金控在馬來西亞的第二個據點，業務範圍涵蓋財產險、 責任險、工程險、航空險、船舶險等多個險種， 並將引進富邦產險專業損防服務和商品研發能力， 為客戶提供更多元的保險解決方案。

富邦產險1990年於吉隆坡成立代表處開始， 即持續佈建海外服務網，致力於服務台商， 並建立與當地保險公司的關係，而富邦納閩再保的成立， 也將為富邦的亞洲保險發展戰略佈局提供更堅實的基礎。

富邦納閩再保12日於馬來西亞開業， 寫下富邦產險海外發展的重要里程碑，富邦產險董事長許金泉(右三 )、中華民國駐馬來西亞大使葉非比(左三)、 馬來西亞臺灣商會聯合總會副總會長蔡欣恬(左二)、 富邦納閩再保董事長陳正煌(右二)、拿督羅鴻疇(右一)、 富邦納閩再保總經理黃智宏(左一)共同合影， 致賀富邦納閩再保開業。（圖／富邦金控）