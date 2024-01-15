改善航道安全　新北延伸萬里漁港堤防

萬里漁港作為新北重要漁港，每年有近萬次漁船進出， 但港嘴航道防波堤未能足夠遮蔽航道， 在冬季易受側浪衝擊而造成危險，為改善漁港航道安全， 新北市府規劃延長漁港東外防波堤60公尺，並與中央共同挹注經費 辦理堤防延伸工程，以提高漁民進出港的操船安全性。今(15)日 市長侯友宜日出席開工典禮表達對漁港建設的全力支持。

萬里漁港位於臺灣東北角海域自1976年起興建， 經多年建設才有今日的規模，擁有造船廠、漁具倉庫、上架場、 油庫及整補場等完善漁業設施，更是新北「萬里蟹」 的重要產地之一，因此漁港航道安全極為重要。 因地理位置及自然地形因素，萬里漁港冬季常受強烈東北季風影響， 港口防波堤未能遮蔽的航道常有北向與東北向波浪衝擊，市府歷經多 年規劃評估辦理港區數值模擬及水工模型試驗，考量安全性及整體靜 穩度提出延伸防波堤60公尺方案， 並能改善港口至東外堤間航道區域的淤積情形，因工程需克服外海水 深達8公尺之地形及東北季風風浪影響，採用沉箱工法，製作高達8 公尺之沉箱，於海面上鑿洞引入海水使沉箱下沉至定位， 並就地取材於內部填充原有沙石作為防波堤結構， 確保整體結構安全性，期間持續向中央積極爭取工程經費，在2023年市府與中央共同挹注經費，預計將於2025年4月完工，工程經費 1億8,000萬元。

新北市長侯友宜表示，漁港建設是市府對漁業發展的堅定承諾， 漁港的安全與機能直接影響漁民的生計，也需要在地漁會大力協助， 明日恰巧為萬里區漁會許順發總幹事榮退， 本次防波堤延伸工程即是在許順發總幹事的大力協助下得以順利推動 ，特別感謝許總幹事對新北漁業的付出， 本工程將有效提升漁港航道的安全性和港內靜穩度， 提供漁民更安全的作業環境， 讓萬里漁港成為新北市北海岸重要漁作基地，也讓漁民安居樂業。 近年來市府也持續推動「嗨漁港」，不僅關注漁民需求， 更依據漁港特性及周邊景點進行相應改善，以發展不同多元價值， 目前新北市已翻轉22處漁港，目標2026年翻轉全市28處漁港。

萬里區漁會總幹事許順發表示， 萬里在地漁民期盼已久的萬里漁港東外防波堤延長終於實現了， 以前每年冬天漁民總是擔心進出港安全， 期待透過本次工程提升漁船進出港安全性， 將有助於更多漁船進出港捕撈、卸貨及維修等停靠意願， 提升在地產業發展，非常感謝新北市府整體規劃， 亦特別感謝漁業署的支持，許順發另表示雖然即將退休， 但相信未來萬里區的漁業產業一定能夠持續發展，創造更多佳績。

2024.01.15 新北市市長侯友宜及與會貴賓開工祝禱。(圖/新北市政府漁業及漁港事業管理處)