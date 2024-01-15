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臺灣證券交易所：上週外資在集中市場買超50.43億元

買超緯創4.91萬張最多，另賣超宏碁6.24萬張最多

By 台灣英文新聞
2024/01/15 16:54

根據台灣證券交易所統計，上週（2024/1/8~2024/1/12）外資在集中市場總買進金額為4,272.54億元，總賣出金額為4,222.11億元，買超為50.43億元，另統計自2024年年初至1月12日止，外資總買進金額為7,531.88億元，總賣出金額為7,775.95億元，累計賣超為244.07億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為22兆4,680.86億元新台幣，占全體上市股票市值的40.50%，較1月5日的22兆3,562.19億元新台幣，增加1,118.67億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：緯創：買進141,581千股，賣出92,466千股，買超49,115千股。

第二名：中信金：買進103,261千股，賣出65,335千股，買超37,926千股。

第三名：廣達：買進68,121千股，賣出46,008千股，買超22,113千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：宏碁：買進99,268千股，賣出161,671千股，賣超62,403千股。

第二名：鴻海：買進40,078千股，賣出95,487千股，賣超55,409千股。

第三名：陽明：買進165,395千股，賣出220,358千股，賣超54,963千股。

更新時間 : 2024-01-15 19:22 GMT+08:00

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