中華電信攜手合勤科技公司　打造「用戶端網路通信設備產品環境足跡類別規則」國家標準

中華電信(2412) 與合勤科技公司合作制定「 用戶端網路通信設備產品環境足跡類別規則(PEFCR)」標準， 並於2023年第四季經環境部審核通過發佈為「23- 002產品環境足跡類別規則-用戶端網路通信設備」標準。 依循此標準， 未來網路通信設備廠商可核算用戶端網路通信設備產品環境足跡（ 含產品碳足跡）及持續降低環境衝擊。

產品環境足跡類別規則為使同一類型、功能之產品( 包括商品或服務)，於計算環境資訊揭露(如碳足跡) 時能有相同之基準，減少判讀之誤解，進而確保其公平性與透明性， 達到政府、業者、大眾等各界對數據可比較性之期望。

產品環境資訊揭露已成為企業提升綠色形象之新作法， 透過量化揭露產品生命週期過程中對溫室效應、資源耗竭、 生物毒性、酸化、優養化等環境衝擊之資訊宣告， 告知消費者企業在環境上之努力， 間接促使消費者選購更環保之產品。

中華電信秉持「永遠走在最前面」的品牌精神， 與合勤科技攜手打造的台灣網路通信設備產品環境足跡標準， 不僅是業界的創舉，更是對台灣綠色科技發展的重大貢獻。 這一標準的推動將有助於提升台灣產業的永續發展水準， 同時在國際舞台上樹立台灣的環保典範。

中華電信採購家用閘道器(HGW)、Mesh AP、MOD機上盒(STB)等用戶端網路通信設備， 取得環境部產品碳足跡/減碳標籤納入供應商合約要求。 2027年採購金額逾5,000萬以上採購案， 投標廠商必須取得中華電信稽核永續供應鏈分級認證銅級以上資格。 供應商低碳轉型能力是中華電信發展「永續低碳產品服務， 邁向淨零排放」的重要關鍵，未來將持續運用5G高網速、大數據、 資安等科技核心能力，強化與供應鏈的永續夥伴關係， 並積極推動國際化，掌握永續低碳轉型契機， 希望與供應鏈夥伴一同邁向「綠化低碳、數位賦能、誠信透明」 的永續願景。