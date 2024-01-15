新北市仁心慈善會聞聲救苦　一年救助上百萬元甚至救援國外

家住五股的張先生，平時以載運豬體為業， 不料於工作中發生腦溢血，經送醫急救後造成右側癱瘓， 越南籍配偶必須打工兼照顧2名年幼子女， 新北市仁心慈善會獲悉後，致贈2萬元慰問金， 另協助申請身障證明，並媒合致贈一台輪椅。蘆洲信義里某里民， 因罹患思覺失調而點火引發火災，造成房屋毀損， 該會獲悉後也會同當地里長郭騰芳，致贈17,000元救急。 仁心慈善會於14日晚間舉辦會員大會， 席間報告一年來共緊急救援30多案，救助金額高達100多萬元， 加上其他慰問育幼機構、身障機構等， 社會局長李美珍盛讚仁心慈善會所有會員秉持仁者之心，苦民所苦， 救人所急，是新北市人民團體的楷模。

新北市仁心慈善會理事長翁永祥表示， 該會原係由板橋北巡徐府元帥信眾所發起，本著濟弱扶貧的理念， 發揮行善服務的精神，於2002年正式登記為社團法人， 會員有450多人，含括士農工商、家庭主婦， 他是第12屆理事長，與所有幹部「用愛心來做事， 用感恩的心來做人！」行善腳步不僅遍及雙北， 去年2月間土耳其發生大地震，該會也捐贈16萬7千元賑災， 可說愛心不分國界畛域。

仁心慈善會副總幹事張華表示，該會除會員繳交的常年會費， 悉數拿來救濟用，還有理監事、顧問捐款、愛心捐贈等。 慈善會在接獲各方通報的救助案之後，都會組成關懷隊親往訪查， 實地關懷，並會同當地民代或里長、社福單位等， 一起提供各項救助。像市議員李翁月娥常會轉介救助案， 議員也會隨同關懷，並媒合其他慈善單位一起伸援。

張華說，有次到瑞芳救助，當事人因急性心肌梗塞做繞道手術， 手術後併發肢體肌肉壞死必須截肢，光額外醫療費用就16萬多， 而案家家境貧困，居住地是向台陽公司租地而蓋的鐵皮屋， 慈善會除緊急救援2萬元外，並由會員李惠美等， 另揪好友捐贈3萬元紓困。

社會局長李美珍表示，仁心慈善會連年獲得新北市人民團體「 領航金獎」，感謝歷任和現任理事長翁永祥帶領全體理監事、顧問、 會員等，20多年來持續深入各地救助，有如觀音菩薩聞聲救苦， 不僅濟助個案，也經常到育幼兒、老人院慰問關懷， 甚至長年辦理捐血活動，是新北市人民團體的楷模。