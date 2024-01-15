〈財經主筆室〉台灣去年新生兒13.5萬人再創新低　少子化「生不如死」持續考驗新政府

內政部上周發布2023年全年新生兒人數為13.5萬人， 再創有統計以來的新低紀錄！鄰近的韓國為了搶救生育率， 從今年起更是將鼓勵生育與公務員晉升直接掛鉤。 少子化不僅是人口問題、更是國安問題，台灣總統大選已順利落幕， 解決少子化問題刻不容緩，如何解決？考驗著賴清德政府智慧。

內政部統計，近五年新生兒人數逐年降低，從2018年18萬1, 601人、2019年17萬7,767人、2020年16萬5, 249人、2021年15萬3,820人，2022年13萬8, 986人，到2023年新生兒只剩13萬5,571人，相較於2 023年全年死亡人數20萬5,368人，台灣目前的確面臨「 生不如死」困境。

愈來愈多已開發國家面臨生育率極低、嚴重少子化的挑戰， 就以韓國為例，2022年新生兒總數為24.9萬，也是從197 0年有紀錄以來，首次跌破25萬，2023年韓國全國出生人口2 3.5萬人，更是比前一年下降11%，再創歷史新低。

韓國總人口連續3年下滑，回落到5,132.5萬人， 與歷史最高峰相比已減少1%以上人口，如果趨勢不改變， 韓國官 方預估，2041年人口將跌破5,000萬人，到2070年減少 到3,800萬人。

所以，韓國政府真的急了！為了拯救生育率，韓國政府從今年( 2024)元月起，最基層兩級的公務員， 如果生兩個或以上的孩子，就能在晉升評比上獲得額外積分， 也就是韓國在花大錢刺激生育失敗後， 不得不將鼓勵生育與公務員晉升直接掛鉤！只是，光靠力拼基層公務員生娃，真的救得起年年創新低的生育率嗎？

其實，韓國早在2006年起就已啟動拯救人口計畫，至2020年 為止，共投資380.2兆韓元（約新台幣9兆元）， 但韓國的生育率卻在2022年跌至0.81，遠低於2006年的 1.13，天文數字的補貼金額似乎完全無用， 韓國總統尹錫悅在去年就表示，過去16年在這個問題上花費巨資是 失敗的政策，並呼籲採取大膽而穩妥的措施來解決危機。

出生人口下滑對韓國有什麼影響？ 專家分析至少引發出三個層面的問題，包括：大量幼稚園、 中小學被關停，部分大學也面臨倒閉危機；養老金危機開始出現， 或者會出現無養老金可領。人口危機將拖累長期經濟增長， 亦會深度影響資產價格。

韓國教育部資料，截至2022年3月，包括小學和初高中在內， 韓國共有3,896所學校停辦。據韓聯社報導，2018～202 2年的5年間，韓國地方大學共20餘間消失，2023年全韓國1 4所大學的26個專業科系無人報考。

韓媒報導，韓國國民年金將從2041年開始出現赤字，到2055 年完全耗盡，依此預估，1995年後出生者， 到退休時將再無退休金可領。而人口危機出現， 不僅拖累韓國長期經濟增長，還深度影響資產價格，因為， 當單身人口增多而出生人口減少，過去形成的房價泡沫， 將沒有足夠多的人來接盤。

看看韓國因人口下滑造成的影響， 在台灣也已經有類似負面情況出現！例如，教育部統計，2022年 國小至大學學生總人數約356.9萬人，再創新低，較2021年 減少2.5萬人，更較2017年大減30.2萬人。2021年公 立國小2,594校，公立國中722校，共計3,316校，但2 022年初統計，全國國中小停辦或遷校高達297校。2023年 教育部統計，高中及大學部分，將有18間停辦、11間進行專案輔 導，都是因為少子化而導致招生不足造成的。

韓國預估國民年金將從2041年開始出現赤字，到2055年完全 耗盡，而台灣勞動部每三年統計一次的精算報告， 最新結果是受惠「基本工資調漲」、「勞保收益率增加」以及「 政府提撥」等因素，勞保預計破產時間將從 2026 年延後兩年 至 2028 年，但顯然比韓國還早。

當然，少子化除了不生外，不婚也影響了生育率。韓國當局統計，2 5歲至49歲韓國男性有近一半未婚，未婚女性比率也高達30%。 台灣也不遑多讓，內政部2021年統計，25歲到44歲適婚人口 中，未婚率高達49.36%，未婚比率如此高， 生育率要如何提升呢？

韓國少子化問題在走類似日本的軌跡， 台灣的少子化也似乎在跟隨韓國的腳步，韓國過去16年怒砸新台幣 9兆元救少子化卻失敗，通過韓國的前車之鑒， 台灣是否能吸取一些寶貴的經驗和教訓呢？總統大選激情已經結束， 解決台灣少子化問題，在520新總統就職後， 如何端出最好的政策牛肉，考驗著賴政府的智慧！