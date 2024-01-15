網傳影片指作票 中選會駁斥 李進勇：法院認定舞弊就辭職 造謠者送檢調

2024大選落幕，但網傳總統大選有作票情事。中選會主委李進勇今（15）日說，他對24萬選務人員依法行政有絕對信心，若候選人陣營不能接受請依法提起訴訟，只要法院認定有違法作票的話，身為中選會主委的他與陳朝建副主委立刻辭職。

2024總統、立委選舉在1月13日投開票完畢，但特定網紅或TikTok等社群媒體流傳指部分投開票所出現灌票、「喊柯文哲，劃票都沒劃1號」、紙製票匭底部有夾層藏票等情形。

李進勇、中選會副主委陳朝建與六都選委會副總幹事上午舉行「中選會駁斥選務錯假訊息」記者會，並邀請台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市等6直轄市選舉委員會副總幹事等共同出席。

李進勇說，1月13日晚上投開票結果大致底定時，未獲得勝選之候選人即公開承認敗選，並向選民致謝也向當選人恭賀，這就是民主的風度。但非常遺憾仍有少數人散播錯假訊息，攻擊選務機關、污衊24萬名以上選務人員，指選舉舞弊、作票，讓他非常痛心；中選會要誠懇地跟社會對話，有些人可能不瞭解，看到錯誤訊息將信將疑，因此要說明真正情形。

李進勇表示，對於別有居心、惡意攻擊的人士，提出強烈反駁、予以譴責；要捍衛台灣民主價值，選務機關的公正以及所有選務工作人員的清白。記者會中邀六都選委會代表出席，全國性大選中選會是監督機關，實際選務工作是由地方辦理，就是各地公教人員、鄉鎮市區公所人員組成選務團隊。

李進勇強調，選舉已經結束，不管輸贏都要尊重選民的決定，選務工作人員依法行政，他有100%信心；倘此次選舉的辦理，如網傳特定人士造謠所指中選會有所舞弊的話，則請總統候選人依法提出選舉訴訟；且只要經法院認定選務機關有違法作票的話，「我中選會主委李進勇、副主委陳朝建立刻辭職下台」以示負責。

此外，李進勇亦表示，現在仍有特定網紅持續造謠，也請民眾協助蒐集其惡意造謠的事證，交由中選會及地方選委會彙整，轉由檢警司法機關依法究責。

陳朝建說，質疑選務機關作票，是在傷害台灣民主、污衊不分黨派的選務人員；開票時有各黨派在場監督、警察維持秩序，民眾也能自由參觀，選舉沒有舞弊；對極少數投開票所的選務工作人員沒有按照工作手冊規定進行開票作業，會列為檢討個案，但沒有所謂作票情況。