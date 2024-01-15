總統大選落幕 中國金錢外交出手 諾魯「突擊式」與台灣斷交

台灣總統大選甫落幕，美國訪團今（15）日才與總統蔡英文會面，恭賀我方選舉順利，並表達對民主的支持，不料中國已祭出新一波打壓動作──諾魯宣布與我國斷交，令我方措手不及。

外交部下午臨時舉行記者會，根據外交部政務次長田中光，諾魯以聯合國 2758 號決議、一中原則等理由，與中華民國斷交。

基於維護國家主權與尊嚴，我方亦宣布即日起終止與諾魯共和國外交關係，停止雙邊合作計畫、撤離大使館及技術團人員，並要求諾魯關閉駐台大使館。

田中光指出，我方去年已掌握情資，中國積極接觸諾魯政要，利用經濟援助，誘使該國外交轉向。諾魯前總統昆洛斯（Russ Joseph Kun）出席我國國慶活動與玉山論壇時，態度搖擺，甚至一度想取消訪台。

昆洛斯內閣團隊更曾研擬外交轉向，後來諾魯國會於 2023 年 10 月 25 日，通過昆洛斯不信任案，10 月 30 日改選，亞定（David Adeang）繼任總統、諾魯完成內閣改選，期間立場一度回穩。

新政府上任後，我方積極接洽合作計畫，惟諾魯持續就澳洲要關閉諾魯難民處理中心而出現巨額財政缺口，加上該國要舉辦 2026 年密克羅尼西亞運動會（Micronesian Games），田徑場興建工程經費，以及澳洲欲關閉在諾魯的 Bendigo 銀行等要案，向我國索取巨額經濟援助，並就台灣與中國的援助方案進行比價。

田中光指出，我方基於傳統友誼，雖秉持最大誠意，在能力範圍內提出協助方案，多年來亦助其推展農漁業、醫衛、教育、職訓、能源、經貿、基礎建設等計畫，但諾魯仍昧於中國利誘，罔顧我國援助，與中國進行建交談判，我方至感痛心遺憾。

根據田中光，台灣與諾魯於 1980 年建交，2002 年 7 月 21 日，諾魯也曾因為債務問題，片面與中國建交，我國於同年與之斷交。2004 年 10 月 23 日，諾魯鑒於中國承諾多未落實，後於 2005 年 5 月 14 日與台灣恢復邦交關係。

田中光坦言，諾魯過去這兩年來政情本就動盪，我方雖已派專使前往坐鎮，但諾魯之舉措相當突然，我方於台北時間 15 日 11 點 45 分收到消息時，對方已不見我國大使，顯示對方心意已決，難以挽回。至於諾魯獅子大開口的金額，田中光表示，不便透露，但「遠遠超過我們對邦交國的援助金額。」我國大選結束後，對方雖立即致賀電，但田中光表示，有可能是一種煙霧彈。

外媒問道，若賴清德敗選，中國是否就不會出手？田中光表示，這是假設性問題，但他強調，無論台灣有無選舉，中國都不會停手。對於會否引發骨牌效應，田中光表示我方會保持警醒。

針對諾魯與台斷交，中國外交部表示「讚賞和歡迎」。中方重申「一個中國原則是人心所向，大勢所趨。」願與諾魯「在一個中國原則基礎上開啟兩國關系新篇章。」目前中國有 182 國邦交國。

台灣剩下 12 個友邦，分別是：瓜地馬拉、巴拉圭、貝里斯、海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、史瓦帝尼、教廷、帛琉共和國、馬紹爾群島、吐瓦魯國。



諾魯前總統昆洛斯 2023 年 10 月訪台。