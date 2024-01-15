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新冠XBB疫苗接種人次再創新高 Novavax疫苗供貨不及 預計下週恢復預約

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/15 14:16
Novavax XBB疫苗共計46.28萬劑已於2023年底抵台，並於2024年1月9日開打。（圖／疾管署）

Novavax XBB疫苗共計46.28萬劑已於2023年底抵台，並於2024年1月9日開打。（圖／疾管署）

近日部分醫療院所公告「因Novavax XBB供應不足，將暫停預約接種服務」，對此，疾管署今（15）日說明，去年底到貨約46.2萬劑Novavax XBB疫苗中，有16.5萬劑不合格已要求換貨，因供貨不及，北市各醫學中心陸續暫停預約接種，另16.47萬劑尚待檢驗審查，最快本週五封緘放行，預計下週起醫療院所將可恢復預約作業。

疾管署說明，去年底到貨的Novavax XBB疫苗迄今已經食藥署封緘放行132,200劑，但食藥署於先前赴倉儲抽樣查核時，發現有約33萬劑疫苗運送溫度不符原廠規定（攝氏2-8度），其中16.5萬劑因已超出原廠冷鏈規定（低於0.7度），將依生物藥品檢驗封緘作業辦法規辦理退運或銷毀，後續待業者一月底進口另一批換貨疫苗抵台後，食藥署會儘速辦理後續檢驗封緘事宜，疾管署也將於食藥署放行後儘速辦理配送事宜。

另外16.47萬劑經原廠提供安定性資料，尚符合該產品運送冷鏈規範（不低於0.7度且不超過96小時），待食藥署檢驗與審查皆合格後，預計最快可於本週五(1/19)封緘放行，疾管署完成配送後預計下週起醫療院所將可恢復預約作業。

莫德納XBB疫苗則供應及庫存均充足，尚約有450萬劑，因應新冠疫情高峰預估將落於春節前一週(1/28-2/3)，如民眾無法預約到Novavax XBB疫苗，疾管署建議優先選擇一樣安全有效的莫德納XBB疫苗接種，才能及時防範疫情對自己的健康威脅。

因應國內外COVID-19疫情升溫，民眾接種XBB疫苗意願提高，新冠XBB疫苗迄今已累計接種108.2萬人次，接種人次於上週五(1/12) 更創9月底開打以來單日新高，首度超過單日3萬人次(34,883)，其中莫德納XBB疫苗當日接種24,236人次為開打以來次高，Novavax XBB疫苗當日接種10,674人次為開打以來最高。

疾管署發言人羅一鈞提醒，國內COVID-19疫情上升且處流行期，預估春節前一週達到高峰，過去確診或「舊版」新冠疫苗保護力已嚴重不足，如民眾無法預約到Novavax XBB疫苗，疾管署建議優先選擇一樣安全有效的莫德納XBB疫苗（尚約有450萬劑）接種，才能及時防範疫情對自己的健康威脅。
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