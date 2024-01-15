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賴清德當選台灣總統 中國反應有所「收斂」金融時報揭原因

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/15 12:13
2023年12月19日，金門北山播音牆。（圖／路透社Ann Wang）

2023年12月19日，金門北山播音牆。（圖／路透社Ann Wang）

2024 總統大選，賴清德以 4 成左右的支持率當選，北京當局雖批評他的勝選不代表台灣主流民意，反應卻相對節制，金融時報分析了可能原因，推測中國雖不願與賴清德對話，卻可能改用別種方式，與台灣交流。

中國回應出乎意料收斂

台灣遠景基金會執行長賴怡忠表示，民進黨雖拿下第三任總統任期，卻僅拿下 40.05% 的得票率，且失去國會多數，北京可能自恃已成功讓不少選民棄民進黨而去。

華府智庫美國和平研究所中國計畫研究員傅瑞珍（Carla Freeman）亦指出，對於國民黨在立院搶攻不少席次，北京樂見民進黨面臨朝小野大窘境。從選後中方反應來看，可以解讀為中方已修正對台路線，應不致立時動武。

北京繞開賴總統，向台灣國會招手？

立院席次共 113 席，民進黨從上屆 61 席掉到本屆 51 席，國民黨從上屆 38 席增至 52 席。民眾黨、無黨籍分佔 8 席、2 席。若國民黨韓國瑜奪下立委龍頭寶座，兩岸交流將有重大變化。

報導指，立法院長雖不算手攬大權，在兩岸關係上卻是舉足輕重。立法院長同時也是外交部所設「台灣民主基金會」的董事長。在缺乏外交關係下，台灣政府透過此基金會與世界各國民主組織交流，包括在學術、智庫、非政府組織發展民主與人權活動。太過敏感、政治性的議題，都可透過此一平台進行。

民進黨人士稱，若由在野黨主導台灣民主基金會，可能會從過去蔡政府時期與民主政體的互動往來，轉向與中國交往。當年在前總統馬英九任內，基金會很大筆預算，就是用於資助地方政府官員赴中行程，或接待中方官員之用。

依此思維，與台灣立委加強往來，確實符合北京的算盤。國台辦針對台灣大選的聲明即點出，要「與台灣有關政黨、團體和各界人士一道，促進兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，共同弘揚中華文化，推動兩岸關系和平發展、推進祖國統一大業。」

不過，儘管賴政府將因民進黨失去國會多數而綁手綁腳，中國觀察家都相當清醒，不會有錯誤幻想，以為民進黨的民意將一路流失。

北京人民大學國際關係學者王義桅表相信，對中國而言，民進黨勝選並不意外，因民進黨已有一種「自民黨化」（LDPisation）的現象。自 1955 年以來，日本自民黨（Liberal Democratic Party，LDP）只有 6 年未掌執政大位。

王義桅指，北京不認為賴清德會踩紅線，如修憲或修改台灣的正式名稱，頂多是在「紅線附近」游移。只要他不宣布獨立，台灣就能維持現狀，「直到美中勢力消長出現變化。」
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