國會關鍵少數 究竟與誰合作推立法院長？民眾黨出考題：藍綠請回答

2 月 1 日新科立委將報到，並選出立法院長。外界最關心的即是，在藍綠兩黨不過半的情況下，第三勢力台灣民眾黨將與誰合作，推出國會龍頭。民眾黨今（15）日上午 10 時召開記者會，強調改革比位子重要，並提出了幾大考題，要求國民黨與民進黨一一作答，再決定是否相挺。

黃珊珊、黃國昌等 8 名不分區立委一同出席了記者會，「二黃」說明了民眾黨的國會改革藍圖。包括：履行政見承諾，推動各項改革；強力監督行政部門；扮演制衡藍綠的關鍵角色；就事論事，對的事就合作，不對的事就抵制；定期邀請總統國情報告。

其中，當務之急就是推動國會三大改革。

第一，荒廢久遠的改革必須推動。

第二，強力監督行政部門：該解決沒解決，該回答沒回答的問題，開議以後，積極進行。

第三，制衡藍綠的關鍵角色：就事論事，做對的事，可以跟任何政黨合作。

新屆立院 113 席中，將成國民黨 52 席、民進黨 51 席、民眾黨 8 席、無黨籍 2 席的局面。身為關鍵少數，立院龍頭選舉誰能勝出，將取決於藍白合或是藍綠合。對此，民眾黨出了考題，請有志角逐者向社會報告，再視答案決定合作對象。

民眾黨要求，要爭奪立院寶座，必須「提出清楚的國會改革主張與承諾」，並履行四大承諾：

一、承諾第一會期修法建立「國會聽證調查」。

二、承諾第一會期修法強化「人事同意權審查」。

三、承諾第一會期修法強化「立委利益迴避規範」。

四、承諾定期公布「相關經費之使用」，貫徹公開透明原則。

黃國昌表示，「國會聽證調查」部分，民進黨 2016 年就開出支票，至今仍跳票。國民黨主席朱立倫也曾承諾，卻始終未積極推動。請兩黨同意完成公民社會所期待的國會改革，不要再開空頭支票。只有第一會期完成，之後才能有底氣好好監督行政部門，更不會再允許官員說謊，或行政部門拒絕調閱文件等離譜情事。

「人事同意權審查」部分，黃國昌表示，立法院儼然成了行政院的橡皮圖章，去年蔡英文提名大法官，從提名到國會同意，只花 22 天就完成，只比馬英九多 1 天。再者，今年有多項重要人事任命，包括司法院正副院長、NCC 委員等，新總統要如何回應人民之期盼？

「立委利益迴避規範」方面，黃國昌指，立委對於自身、家屬或家族企業，應落實利益迴避原則，不能再容忍有立委在審查行政院百億基金時，「家裡就有開這種事業」的情況。

「相關經費之使用」方面，黃國昌說明，立法院長在經費行使、花錢用途上，應公開透明，不應以事涉敏感為由拒絕透露，連立委都不知道，何況公民社會？

媒體問到，若藍綠皆未回應，民眾黨又當如何？黃國昌批，「兩大黨若連這些都不敢回應的話，請問你們選立法院長要做什麼？」