Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治.要聞

國會關鍵少數 究竟與誰合作推立法院長？民眾黨出考題：藍綠請回答

黃國昌：民眾黨進國會「不是來跟藍綠玩遊戲的」

  155
By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/15 11:09
2024年1月15日，民眾黨召開記者會說明國會改革藍圖。（圖／截自民眾黨YouTube影片）

2024年1月15日，民眾黨召開記者會說明國會改革藍圖。（圖／截自民眾黨YouTube影片）

2 月 1 日新科立委將報到，並選出立法院長。外界最關心的即是，在藍綠兩黨不過半的情況下，第三勢力台灣民眾黨將與誰合作，推出國會龍頭。民眾黨今（15）日上午 10 時召開記者會，強調改革比位子重要，並提出了幾大考題，要求國民黨與民進黨一一作答，再決定是否相挺。

黃珊珊、黃國昌等 8 名不分區立委一同出席了記者會，「二黃」說明了民眾黨的國會改革藍圖。包括：履行政見承諾，推動各項改革；強力監督行政部門；扮演制衡藍綠的關鍵角色；就事論事，對的事就合作，不對的事就抵制；定期邀請總統國情報告。

其中，當務之急就是推動國會三大改革。

第一，荒廢久遠的改革必須推動。
第二，強力監督行政部門：該解決沒解決，該回答沒回答的問題，開議以後，積極進行。
第三，制衡藍綠的關鍵角色：就事論事，做對的事，可以跟任何政黨合作。

新屆立院 113 席中，將成國民黨 52 席、民進黨 51 席、民眾黨 8 席、無黨籍 2 席的局面。身為關鍵少數，立院龍頭選舉誰能勝出，將取決於藍白合或是藍綠合。對此，民眾黨出了考題，請有志角逐者向社會報告，再視答案決定合作對象。

民眾黨要求，要爭奪立院寶座，必須「提出清楚的國會改革主張與承諾」，並履行四大承諾：

一、承諾第一會期修法建立「國會聽證調查」
二、承諾第一會期修法強化「人事同意權審查」
三、承諾第一會期修法強化「立委利益迴避規範」
四、承諾定期公布「相關經費之使用」，貫徹公開透明原則。

黃國昌表示，「國會聽證調查」部分，民進黨 2016 年就開出支票，至今仍跳票。國民黨主席朱立倫也曾承諾，卻始終未積極推動。請兩黨同意完成公民社會所期待的國會改革，不要再開空頭支票。只有第一會期完成，之後才能有底氣好好監督行政部門，更不會再允許官員說謊，或行政部門拒絕調閱文件等離譜情事。

「人事同意權審查」部分，黃國昌表示，立法院儼然成了行政院的橡皮圖章，去年蔡英文提名大法官，從提名到國會同意，只花 22 天就完成，只比馬英九多 1 天。再者，今年有多項重要人事任命，包括司法院正副院長、NCC 委員等，新總統要如何回應人民之期盼？

「立委利益迴避規範」方面，黃國昌指，立委對於自身、家屬或家族企業，應落實利益迴避原則，不能再容忍有立委在審查行政院百億基金時，「家裡就有開這種事業」的情況。

「相關經費之使用」方面，黃國昌說明，立法院長在經費行使、花錢用途上，應公開透明，不應以事涉敏感為由拒絕透露，連立委都不知道，何況公民社會？

媒體問到，若藍綠皆未回應，民眾黨又當如何？黃國昌批，「兩大黨若連這些都不敢回應的話，請問你們選立法院長要做什麼？」
民眾黨
國會
國會改革
立法院
立院
立院龍頭
立法院長
國民黨
民進黨
藍白
藍綠
黃國昌
黃珊珊

相關新聞

民眾黨立法院正副院長選舉是否與藍綠合作？黃國昌：15日上午10點公布
民眾黨立法院正副院長選舉是否與藍綠合作？黃國昌：15日上午10點公布
2024/01/14 20:01
賴清德當選台灣總統，然後呢？
賴清德當選台灣總統，然後呢？
2024/01/14 15:13
專家分析選後兩岸未來 葛來儀稱短期內不會對台動武 美智庫：不排除持續軍演、經濟脅迫
專家分析選後兩岸未來 葛來儀稱短期內不會對台動武 美智庫：不排除持續軍演、經濟脅迫
2024/01/14 15:07
賴蕭配當選 中國：民進黨不能代表主流民意、「台灣問題是中國的內政」 外交部批狂言謬論
賴蕭配當選 中國：民進黨不能代表主流民意、「台灣問題是中國的內政」 外交部批狂言謬論
2024/01/14 10:00
【2024立委選舉結果】國會113席三黨不過半　總席次國民黨52、民進黨51、民眾黨不分區8席
【2024立委選舉結果】國會113席三黨不過半　總席次國民黨52、民進黨51、民眾黨不分區8席
2024/01/13 22:53

更新時間 : 2024-01-15 19:21 GMT+08:00

最受歡迎

【總統好】台灣2024總統大選開票實況即時更新　民進黨賴清德破558萬接執政棒
【總統好】台灣2024總統大選開票實況即時更新　民進黨賴清德破558萬接執政棒
【立委開票完整名單】國民黨李彥秀王鴻薇自行宣布當選　擊敗民進黨高嘉瑜謝佩芬
【立委開票完整名單】國民黨李彥秀王鴻薇自行宣布當選　擊敗民進黨高嘉瑜謝佩芬
【1/13出門投票】護照、健保卡、駕照通通不行！投票只認「身分證」 這些NG舉動不能做
【1/13出門投票】護照、健保卡、駕照通通不行！投票只認「身分證」 這些NG舉動不能做
【2024台灣總統大選】選民人數1,954萬8,531人 六都占7成
【2024台灣總統大選】選民人數1,954萬8,531人 六都占7成
【1/13台灣大選投票懶人包】全球2024首場重要選舉•您手上的３張票很重要　記得出門投票
【1/13台灣大選投票懶人包】全球2024首場重要選舉•您手上的３張票很重要　記得出門投票
【三黨開票之夜】支持者熱情聚集 　競總實況直播整理在這
【三黨開票之夜】支持者熱情聚集 　競總實況直播整理在這
全台最大宗虛擬幣詐騙！幣圈名人以合法交易所設陷　警查扣2億元逮14人 　ACE稱員工均為證人
全台最大宗虛擬幣詐騙！幣圈名人以合法交易所設陷　警查扣2億元逮14人 　ACE稱員工均為證人
【1/13台灣大選投票】1/12選前之夜　侯友宜賴清德柯文哲•分別在板橋與凱道造勢
【1/13台灣大選投票】1/12選前之夜　侯友宜賴清德柯文哲•分別在板橋與凱道造勢
【2024立委選舉結果】國會113席三黨不過半　總席次國民黨52、民進黨51、民眾黨不分區8席
【2024立委選舉結果】國會113席三黨不過半　總席次國民黨52、民進黨51、民眾黨不分區8席
【2024總統大選選前之夜】台灣國民黨稱人數破20萬「從尾走到頭要花37分」
【2024總統大選選前之夜】台灣國民黨稱人數破20萬「從尾走到頭要花37分」