台灣民主鬥士施明德辭世 生前著書力推「金馬永久非軍事區」倡兩岸和平

民進黨前主席施明德於今 (15) 日因肝癌復發與世長辭，施明德近年推動金門、馬祖永久非軍事區，去年更集結其台灣主權與兩岸戰爭文章論述並出書《金馬是引信，亦是誘餌》，提倡尊嚴對等下追求兩岸和平。

今日正滿83歲的施明德，施明德去（2023）年在台灣英文新聞撰文宣傳他的「金馬永久非軍事區倡儀」，推動台灣立法院通過「金門馬祖和平特區條例」。施明德回憶他出生於二戰，幼年在戰火中成長，也曾在小金門任砲兵觀測官，經歷多次中共解放軍在當地的榴彈砲火攻擊，對戰爭的可怕，印象深刻。

文中施明德嘆，「要目睹兩岸和平共存的最後願景，此生我應該巳經沒有機會了。」眼前他能做的，就是「拔除兩岸最容易引發衝突的引信，和誘使美中大戰的餌，讓金門、馬祖成為和平特區，做兩岸的緩衝地帶，扮演兩岸和平櫉窗的新角色。」

施明德認知到，金馬數百年來本就屬於中國，和台澎有完全不同的歷史淵源與經驗。「台灣今日的自主狀態，與擁有金馬與否完全無關。金馬絕對牽制不了台灣，也防衛不了台灣。如果沒有美國介入，台灣更保護不了金馬。」

對施明德而言，金馬應早日成為非軍事區、和平特區，讓它與中國和台灣同時保持特殊的友好關係，否則只是在留下戰爭的禍根，又不利於金馬人民。畢竟，金馬防衞不了台灣，台灣保護不了金馬，兩岸戰爭若真的發生，只會讓台灣青年送到金馬做砲灰。施明德提出解方，期盼推動金馬永久非軍事區，這項工作毋須與中國政府協商，在台灣這邊立法院就能獨力解決的事。

「我已垂垂老矣，掬取丹心，謹以一束橄欖枝，懇請中國共襄盛舉，為和平做出偉大的貢獻。」