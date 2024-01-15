台灣民主鬥士施明德辭世 總統府、民進黨哀悼感念其為民主人權奉獻

民進黨前主席施明德於今 (15) 日因肝癌復發與世長辭，享壽83歲，民進黨發言人張志豪表示，民進黨全黨深表最沈痛的哀悼與不捨，並對施明德為台灣民主自由和人權奉獻其一生，致上崇高的感謝與敬意。民進黨主席與下屆總統當選人賴清德也於第一時間向家屬表達慰問，並請秘書長許立明全力協助辦理後事。

總統府發言人林聿禪表示，總統蔡英文昨天赴榮民總醫院探視施明德，稍早得知這項訊息後，總統感到哀傷不捨，也希望施明德家屬節哀珍重。林聿禪表示，施明德在威權時期就投身民主運動，參與「美麗島」雜誌籌辦，宣傳自由民主理念，挑戰當年的黨國體制，曾因主張解除黨禁、報禁、戒嚴令、萬年國會，在「美麗島事件」後身陷囹圄，出獄後也曾擔任民進黨主席。

林聿禪說，施明德一生深切關心台灣社會發展，為台灣人權與民主先驅，其為台灣社會的付出及貢獻將被後世感念。

施明德生前說他生於二戰，亦曾參與過金馬前線戰事，早年即致力於民主人權運動，因參與民主運動而遭當時威權政府關押累計26年，1990年出獄後對媒體表示選擇原諒並開始從政，自始至終關懷台灣民主人權發展，參與反貪腐活動，因此外界有人稱呼他是台灣版「曼德拉」。

與病魔搏鬥、施明德二女憶父

選前二日有消息傳民進黨前主席施明德病逝，但隨後親友否認，指是在為施祈禱，但周一台北榮總證實他已於凌晨病逝，享壽83歲。

施明德兩女兒施蜜娜、施笳在臉書發文哀悼父親，感謝各界關心，寫下「我們的父親，施明德先生，在他生日的這一天啟程，與等待他的家人，和一同出生入死的戰友們團聚。不管是在此岸或是彼岸，他都不曾孤單。」

施蜜娜、施笳回憶，每年的1月15日正逢父親生日，父親總是會對深愛他的人們道別，把每一次的生日當作是最後一次，「現在才懂得，這是爸爸多麽溫柔體貼的、充滿愛的表現；我們沒有遺憾，只有完整的、完美的愛。」

「我們的父親，他沒有忌日，只有生日。他一生所捍衛的精神和價值，只會不斷地在我們的世界裡誕生、長長久久的茁壯。」施蜜娜、施笳同時特別感謝台北榮總醫療團隊的所有成員，每一位醫師、護理師、技師等等，對她們父親傾盡全力的努力與支持感激不盡。關於施明德後事，將擇期對外公布。

張志豪並說，施明德終其一生為台灣民主及人權奮鬥，為自由打拚，即使他的身體離我們而去，但相信施明德的精神，會被台灣人民所懷念，相信他會繼續守護台灣。為此，民進黨再次表達感念，民進黨將承繼他堅定民主自由的信念和精神，為民主台灣的未來繼續打拚。