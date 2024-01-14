網瘋傳「投票箱夾層藏票」質疑作票　台灣事實查核中心：錯誤訊息

1月13日總統大選結果揭曉後，質疑選務人員作票的流言開始滿天飛，網傳影片迅速在Tik-Tok、臉書等網路熱傳，指稱影片內「紙箱有夾層」，並指涉為作票、選務人員擋拍。

根據台灣事實查核中心檢視影片，追查出影片投開票所是屏東縣中正國小的第146投開票所。

屏東縣選委會第一組組長湯瑞欽14日早上訪調該投開票所主任和監察員，並於下午接受查核中心採訪時表示，選務人員開票時，為讓在場監票民眾能看清楚開票，而把紙箱躺放，面向現場監票者。

影片提及的紙箱「夾層」，是用以穩固紙箱的底板，至於底板沒有平放造成選票在底板下的原因，是因為投票前，選務人員展示空票匭、封上封條，有民眾質疑底部封條貼不夠牢，工作人員翻轉紙箱，民眾上前按壓箱底確認，原平放的底板才會因此而打斜。

他表示，該投開票所投票前、開票後均確認票匭有淨空，開票結束會現場公告登記票數給監票民眾，迄今未接獲民眾申訴，也沒有政黨候選人提出爭議。

經查核中心檢視影片，影片選務人員要求開票人員不要擋住票箱，讓現場都能看得到，影片也可以清楚見到開票與紙箱過程，並無傳言提及的「擋拍」。

查核中心表示，調閱該投開票所最終結果為「1號柯文哲：104票」、「2號賴清德：250票」、「3號侯友宜203票」，實際有效票數為557票，符合最終得票結果總計。

查核中心指出，傳言以開票過程影片推測「紙箱夾層藏票是作票」、稱「選務人員擋拍」均不符合事實，因此為錯誤訊息。

中選會今日也透過新聞稿指出，選務辦理有完整監票程序，如投開票所內負責監票的監察員，是由各政黨依法推派，其中民眾黨、國民黨及民進黨等，都有推派監察員參與整個監票作業。

中選會指出，各投開票所在投票前也會展示空票匭，開票時也允許公眾錄影，更有監察員在場監察，因此投開票過程都是公開透明的，且電腦計票的統計結果，都與全國各地投開票所的開票結果相符，不可能有所謂作票情事，請民眾勿聽信及散布這類謠言，也呼籲特定人士不應在毫無事實依據，或僅憑片段資訊臆測、散布影片及作票謠言，蓄意煽動對立情緒。

中選會表示，第16任總統、副總統及第11屆立法委員選舉當選人名單，將在1月19日召開中選會委員會議審定，並依法公告當選人名單。