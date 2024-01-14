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不滿各國祝賀台灣完成民主選舉、賴清德當選　中國震怒發出強烈警告

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/14 21:11
民進黨總統當選人賴清德（前）、總統府秘書長林佳龍（右2）14日晚間在台北出席「全美台灣同鄉會2024海外台僑團圓餐會」，賴清德致詞時表示，...

民進黨總統當選人賴清德（前）、總統府秘書長林佳龍（右2）14日晚間在台北出席「全美台灣同鄉會2024海外台僑團圓餐會」，賴清德致詞時表示，...

2024台灣總統大選於昨（14）日落幕，由民進黨候選人賴清德當選，各國政要皆向台灣傳來了祝賀，中國當局對此表達強烈不滿，警告各國不要支持民進黨，譴責祝賀賴清德當選的外國政府。

在選舉結果確認後，美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）、英國外交大臣卡麥隆、日本外務大臣上川陽子（Yoko Kamikawa）等人皆向賴清德表達祝賀。

路透社報導，對於布林肯表示「期待進一步與台灣發展非官方關係」，中國外交部對此譴責，這是在向「台獨分裂勢力」發出「嚴重錯誤信號」。

中國外交部在其官網發布的聲明中寫道，「中方一貫堅決反對美台開展任何形式的官方往來，堅決反對美方以任何方式、任何藉口干涉台灣事務」。

英國外交大臣卡麥隆則表示，台灣此次大選「證明了台灣充滿活力的民主」，中國駐英國大使館在官方微信上譴責這是「不正確的行為」，並表示「我們敦促英國承認台灣是中國一個省的立場，按照一個中國原則，慎重處理涉台事務，停止任何干涉中國內政的言論」。

在日本外務大臣上川陽子祝賀賴清德當選後，中國駐日本大使館也已向日方提出嚴正交涉。

上川表示台灣是日本「極其重要的夥伴和朋友」，在同一份聲明中，她也表示與台北的工作關係是「非政府基礎上的」。

中國駐日大使館對此不滿地表示，「我們嚴正敦促日方…不要破壞台海和平穩定和中日關係」。

報導指出，北京從未放棄使用武力攻占台灣，它擔心賴清德可能會宣布台灣獨立，但賴清德曾表示他不會如此。

甚至在大選前夕，中國外交官就已警告各駐在國支持賴清德和民進黨的後果。

中國駐澳洲大使肖千12日就在「澳洲人報」（Australian）上發表文章，警告澳洲若支持民進黨這樣的「台獨勢力」，將會面臨未知的危險。

他在文章內寫道「如果澳洲被綁在台獨勢力的戰車上，澳洲人民將被推向萬丈深淵」。
台灣
2024總統大選
賴清德
民主
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