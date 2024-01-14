台灣大選告一段落 分析師：台股或短期波動 全球股市不致震盪

賴清德贏得台灣總統大選，對股市有何影響？路透社訪問分析師指，選舉塵埃落定，中國目前反應不算激烈，全球股市應能松一口氣，但台灣股市可能會因經濟政策前景不明，出現短期波動。

選後中國外交部、國台辦表示，台灣選舉結果顯示了「民進黨不能代表主流民意。」路透指，北京當局此前雖批賴清德是「麻煩製造者」，但選後聲明口吻不若先前強硬，也未指名道姓罵人。賴清德勝選談話中，亦強調了有心與中國重啟對話。

原先擔憂賴清德立場過度鷹派的投資人，應能放下心中大石。

法國外貿銀行（Natixis）亞太區首席經濟學家、香港科技大學客座教授艾西亞（Alicia Garcia-Herrero）認為，賴清德頗為「平衡」的勝選演說，加上民進黨陷入朝小野大，都是中國可能不會過度反應的原因。如此一來，投資人或許不會看壞市場。接下來一周或陷入本能性的賣壓、台幣匯率走貶格局，但直到新政府 520 就職之前，投資人應能泰然處之。

紐約梅隆投資管理（BNY Mellon Investment Management）亞洲宏觀裕投資策略主管 Aninda Mitra 指出，短期可預見台灣與中國、美國政治人物之間出現激化的政治交火或其他吵嚷。

新加坡瑞穗銀行首席分析師 Vishnu Varathan 表示，就宏觀的、地緣政治層面而言，全球股市應不致激起太大波瀾。但民進黨立委選舉失利可能會是比較大的問題，潛在的國會僵局風險或將影響匯市。