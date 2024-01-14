2024大選落幕 歐盟、友邦、新加坡等國讚揚台灣的民主成就 外交部：將有十餘個代表團來台致賀

我國第八次總統選舉於昨（13）日登場，全球對這場牽動台海局勢與美中關係的選舉表現出高度關注，結果出爐後，立陶宛、英國外相卡麥隆、捷克、我國友邦、新加坡、澳洲、歐洲等多國政府和政要均祝賀賴清德當選，對於這些友好國家政府高度肯定我國大選，外交部代表我國政府與人民表達由衷謝忱。

外交部表示，我國友邦帛琉、馬紹爾群島、吐瓦魯、諾魯、海地、聖文森國、瓜地馬拉、貝里斯、聖克里斯多福及尼維斯、巴拉圭、聖露西亞、史瓦帝尼等國政府均已表達申賀，其中巴拉圭總統貝尼亞以視訊方式向賴總統當選人祝賀，另瓜國外長向外交部長吳釗燮當面致賀；美國國務院、日本外務省及歐盟對外事務部（EEAS）都在第一時間致賀賴總統當選人及蕭副總統當選人，並高度讚揚台灣的民主成就。

此外，包含美國聯邦眾議院議長在內的美、日、歐等國國會與歐洲議會高層及超過30個成員國的「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）也陸續向我國申賀。另我國友邦及美、日與歐洲等多國也將於選後派遣十餘個代表團來台致賀，以實際行動展現對民主台灣的支持。

歐盟透過對外事務部（EEAS）於我總統大選結果揭曉後即發布聲明，表示對台灣舉行選舉的歡迎，並祝賀所有參與此一民主進程的選民。歐洲議會友台小組主席蓋勒（Michael Gahler）偕兩位副主席柯契夫（Andrey Kovatchev）及里克（Dominique Riquet）發表聯合聲明，除表示台灣完成透明、公平的大選足為亞洲民主燈塔及全球楷模外，也重申歐洲議會對台灣民主的堅定支持。

除此之外，根據外交部聲明稿，向我國致賀的重要政要還包括德國聯邦政府數位及交通部政務次長Daniela Kluckert及德國國會友台小組主席魏爾胥（Klaus-Peter Willsch）等，法國國民議會議長彭佩美（Yaël Braun-Pivet）、法國參議院友台小組主席暨外交國防委員會副主席勒莫因（Jean-Baptiste Lemoyne）及法國國民議會友台小組主席博多黑（Eric Bothorel）等國會議員；義大利參議院；烏克蘭布查市市長費多盧克（Anatolii Fedoruk）、奧地利、比利時、盧森堡、荷蘭、丹麥、芬蘭、瑞典、瑞士、西班牙、葡萄牙、烏克蘭、匈牙利、羅馬尼亞、科索沃等行政與國會部門等政要也都予我祝賀。

對於這些友好國家政府高度肯定我國大選，外交部代表我國政府與人民表達由衷謝忱。外交部說，我國也將與其他民主夥伴繼續攜手，共同對抗威權主義，防範其對全球民主制度的侵蝕、共同維護台海及區域的和平穩定與繁榮，並將共同維護以規則為基礎的國際秩序，讓台灣持續作為國際社會的良善力量與可信賴的夥伴。