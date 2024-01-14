美國專家：金正恩下定決心發動戰爭　並非只是虛張聲勢

美國專家稱，北韓領導人金正恩頻繁提及「戰爭」，可能不單純只是虛張聲勢。

美國米德爾伯里學院國際研究所教授卡林（Robert Karlin）和哈克（Zigfried Hack），於專門報導北韓的「北緯38度」發表文章稱，朝鮮半島目前局勢比任何時候都危險；他們認為金正恩與爺爺金日成做出相同的決定－發起戰爭。

他們表示，雖然不知道金正恩會在何時、如何扣動板機，但現在的危險程度已不僅是「挑釁」。他們也主張，從去年年初開始，北韓官方媒體上出現的「戰爭準備」已不是北韓先前經常做的「虛張聲勢」的挑釁。

另外，他們認為，金正恩對於2019年2月於河內舉行的「川金會」協商破局、未能達成協議一事感到失望，因此放棄了金氏3代世襲間北韓政權的目標－與美國關係正常化，這將是決定戰爭的主要原因。

他們也主張，隨著北韓與中國、俄羅斯加強合作等，可判斷為以軍事方法解決朝鮮半島問題的機會和時機已經到來。

這兩名學者指出，在這種情況下，南韓和美國仍然堅持金正恩是因韓美同盟「銅牆鐵壁」的遏制力，發起小規模挑釁、維持現狀。

他們警告，韓美經常發出「若北韓發動攻擊，將徹底摧毀北韓政權」的信息，自認可以遏制北韓，但在目前情況下，這可能是個致命的想法。他們預測，北韓可能會以心理或物理方式攻擊韓美日軍事力量最脆弱的部分。

他們也主張，若金正恩真的認為沒有其他方法可改善與美國的關係，以他最近的發言和行動看來，他傾向利用核武、以武力方式解決。