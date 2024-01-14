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賴清德當選台灣總統，然後呢？

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/14 15:13
2024年1月13日，民進黨支持者與賴清德、蕭美琴競選活動立牌合照。（圖／路透社Ann Wang）

2024年1月13日，民進黨支持者與賴清德、蕭美琴競選活動立牌合照。（圖／路透社Ann Wang）

備受國際矚目的 2024 台灣總統大選終於落幕，儘管中國警告不斷，民進黨賴清德仍以 40.05% 的得票率當選，成為台灣史上第一個打破 8 年政黨輪替魔咒的政黨。BBC 記者傅東飛（Rupert Wingfield-Hayes）分析，他將如何因應斥之為「危險分裂分子」與「麻煩製造者」的中國，北京當局又會如何回應，將形塑其政權。

蔡英文3.0或嶄新的開始？

賴清德已表明會延續蔡英文路線，他在臉書勝選感言中表示，「我們必須用交流取代圍堵，用對話取代對抗，才能和平共榮。唯有『和平、對等、民主、對話』，才最符合兩岸人民的利益，也是雙贏的唯一出路。」

​然而，傅東飛指出，相較於謹慎的蔡英文，新潮流派系出身的賴清德，仍被視為更具煽動特質的人物。2016 年民進黨執政後就切斷正式溝通管道的北京當局，不太可能同意與他對話。

中國或可能再祭出如前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台時的環台軍演，或加大對台灣的經濟、外交施壓，透過挖走台灣友邦、制裁台灣企業、產品、人物等等行徑表達不滿。

蔡規賴循，他已允諾要擴大軍事支出，延續國艦國造計畫，與美國、日本、歐洲加深關係。鑒於賴的傾獨立場，華府對他多少還是有顧慮。在這方面，曾任駐美代表的副手蕭美琴，可望扮演安撫美國的角色，讓美方相信他無意挑釁中國。

習近平得學著安靜些

傅東飛認為，無論賴清德如何小心翼翼行事，北京都不能漠視其勝選所代表的意義。誠然，賴只拿下 4 成，但在這激烈的三腳督選舉中，與在野的得票差距還是高於預期。

一名年輕的民進黨支持者表示，「我們的未來我們自己決定，台灣選舉時，習近平應該要學著少說點話。」

國民黨的侯友宜若當選，北京確實可能會降低對台威嚇聲量與行動，但不滿國民黨的人士批評，該黨抱著投降主義態度，阻撓國防預算、縮減義務役役期，並未認真看待捍衛台灣一事。

倘若藍營贏了，台灣不一定比較安全。美國等台灣的堅實盟友可能會質疑，若連台灣自己都不把防衛當一回事了，他們為何要協防台灣？目前台灣國防預算約占總體 2.5%，低於美國，也比區域中同樣面臨安全挑戰的南韓來的低。

儘管國民黨已不太將統一或一個中國放在嘴上，還是未能吸引到年輕選民。選民相當清楚中國威脅，也期盼兩岸對話，但仍讓賴清德贏得大位。不過，高房價、薪資停滯等民生問題，依舊從選票上反映出來。民進黨已失去國會多數，如今成了國民黨、民進黨、民眾黨三黨不過半的局面，賴清德推動政策可能障礙重重。

傅東飛表示，賴清德執政之路可能不會太順遂，除了朝小野大、對岸鄙視，世界另一端的一場選舉，恐怕也會帶來變數。今年年底美國大選，若川普（Donald Trump）再度入主白宮，等著他的，將會是迥然不同的美國盟友。
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