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〈時評〉台灣詐騙案屢創新高 應本標兼治整頓

By 溫潤身, 台灣英文新聞－時評
2024/01/14 15:04
台灣詐騙案屢創新高   應本標兼治整頓 (圖/PIXABAY)

台灣詐騙案屢創新高   應本標兼治整頓 (圖/PIXABAY)

台灣詐騙案近年來屢創新高，網路購物詐騙、非法投資詐騙、解除分期付款詐騙，已成三大詐騙手法。去（2023）年截至11月底止，詐騙件數已達35000件，詐騙金額達79億元，創史上新高，如何防詐，已成檢警及金融機構共同的重任，也是頭痛。

根據統計，2020年全年度詐騙案件共有23054件，詐騙金額為42.5億元，2022年上升到29702件，金額69.6億元，到了去（2023）年11月底，即已打破前一年度全年的紀錄，增幅是7年來最大。在三大詐騙手法中，以投資詐騙最多，去年前11月達10359件，占30.17%，詐騙金額47.49億元，占59.52%。
網路購物詐騙去年有7643件，占22.26%，金額4.7億元，占比5.89%。解除分期付款詐騙有6366件，占比18.54%，金額7.8億元，占比9.78%。其中以銀行業金融帳戶詐騙最嚴重，占詐騙款項交付金額比重達70%，不僅金管會要求嚴格，銀行對於冒名金融業、電話簡訊、或勸誘買股、虛擬交易平台，也都非常謹慎，防止誘騙案發生。
詐騙集團有計劃、有組織，成員非常年輕，而且不斷招募培訓新人，影響層面不只傷害被害人，對國家安全、經濟、金融、財政、稅收、金融，以及數位網路發展，都有相當大的影響，甚至破壞社會互信、和諧，後遺症不容忽視，同時犯罪嫌犯快速成長，衝擊國家社會穩定，不利國家未來發展。
分析近20多年以來，詐欺犯手法不斷改變，從2000年代的金光黨及非法吸金開始，然後是假中獎、假股票、假簡訊信用卡盜刷、假健保卡異常、猜猜我是誰、假退稅、臉書購物詐騙、LINE、假冒親友來電、ATM解除分期付款、盜用名人假網拍，再到近年的衞福部確診簡訊、柬埔寨人蛇集團，花招百出。
政府的因應措施也是一再強化，從165反詐騙諮詢專線成立、科技犯罪防治中心成立、增訂刑法加重詐欺罪一罪一罰、增修組織犯罪管制條例，再到打詐國家隊成立，似乎道高一尺 魔高一丈，詐騙犯罪不僅未減，反而越來越猖狂，手法越來越多樣化，破壞社會安寧秩序，令人不安。
名人也常是被害人，財經界名嘴、意見領袖，或知名主持人、作家、股市分析師、拍賣網站主持人⋯，都成為被冒名詐騙的對象，檢警接獲的報案紀錄積案盈尺。令人痛心的是詐騙案激增，2022年涉案嫌犯高達4萬6千人，創下15年以來最高紀錄，檢警窮於應付，法院訴訟案件暴增，連監獄都人滿為患。
台灣已少子化，百業缺工，年輕人不能從事正當職業，誤入歧途，令人擔憂。嚴刑並不足以扼止犯罪，近年詐欺犯遭判刑的刑期，已大幅拉高，過去有55%嫌犯被判6個月以下有期徒刑，現在僅31%，但是刑期1年以上，未滿3年者，5年來佔比增加達30%，但是詐欺犯不減反增。
值得重視的是被警方逮捕的詐欺犯，大多是學生或剛踏出校門的年輕人，其實他們常常是被利用的車手或人頭，幕後的黑手主嫌，並不容易追查，以致真正的「藏鏡人」往往逍遙法外，未來刑法修正時，應可考慮增訂「窩裏反」條款，鼓勵被誘惑的年輕人勇於擧發幕後的黑手，以換取減輕量刑，並達到斬草除根，徹底根除詐騙案根源的目的。
台灣有史以來最大的金融詐騙案，應該是非法境外基金澳豐基金，未經核准，竟然能在台灣違法銷售長達20年，一直到去（2023）年才正式清算，國內受害人超過萬人，吸金金額上看二千億元，不只一般民眾受害，政商名流如前總統李登輝家族、萬海家族、萬海家族、知名藝人蘇有朋都被騙。
不可思議的是澳豐基金在2015年，就被金管會移送檢調偵辦，竟然還能在國內吸金多年，導致被害人如雪球般增加，隨著澳豐案被引爆，國內企業界如寶齡富錦、台端、南光、創為精密、時報、宏致、欣天然、巨有科技、義隆電、台端等13家上櫃公司都被騙，影響層面非常廣，還有人因為不堪虧損因而自殺，令人遺憾，也是教訓。
詐騙案對台灣的傷害深遠，不止被害人多，金額大，層面廣，涉案人又多為年輕人，影響台灣未來發展，如何阻遏歪風，並導正誤入歧途的年輕人，能夠回歸正常發展途徑，正嚴厲挑戰司法，應擒賊先擒王，抓出幕後主嫌，並透過社會安全體系，發揮影響力，導正嫌犯，出獄後不再重犯，積極鼓勵回歸正常發展，徹底根除詐騙案，方為國家社會之福。
澳豐基金
詐騙
165
165反詐騙專線
投資詐騙

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