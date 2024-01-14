日本賀賴清德當選 外相上川陽子盼透過對話和平解決問題

賴清德和蕭美琴拿下第16任總統副總統選舉勝利，破8年政黨輪替魔咒，一項與台灣友好的日本政府及各界亦於選後第一時間發布祝賀，包含日本外務大臣上川陽子、超過30位各黨派國會議員，以及日本國會最大友台議員聯盟「日華議員懇談會」會長古屋圭司眾議員等。

日本外務大臣上川陽子表示，祝賀賴副總統在大選勝出，以及台灣順利完成民主選舉，並期待透過對話和平解決相關議題，維持區域和平與穩定。

她說，台日共享基本價值，且雙方經貿關係及人員往來密切，彼此互為極為重要的夥伴，也是珍貴友人，日本政府將致力進一步深化台日交流與合作。

另外，日本國會最大友台議員聯盟「日華議員懇談會」會長古屋圭司眾議員及日本台灣交流協會會長大橋光夫則訪台見證我國民主選舉，並於14日親自向總統、副總統當選人表達祝賀之意。

此外，超過30位日本各黨派國會議員也在選舉結果公布後，第一時間公開祝賀賴副總統勝選，並肯定我國順利和平完成總統及立法委員選舉，並期盼台日關係持續穩健發展。

對此，外交部表示，日本政府及各界於我國選後第一時間發布祝賀，彰顯日本高度重視台日關係，堅持深化民主、自由、法治等普世價值，以及維護區域和平穩定與繁榮的決心。未來我國將在既有的良好基礎上，持續與日本密切合作，深化台日在區域安全及各領域交流關係。