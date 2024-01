布林肯、裴洛西祝賀賴清德當選 美眾議長將派團出席520就職

2024-01-14 11:40更新外交部回應

台灣昨(13)日舉行總統大選投票,代表民進黨的賴清德、蕭美琴以558萬票勝選,美國國務卿布林肯、眾議院議長強生,以及前眾議院議長裴洛西均祝賀民進黨總統候選人賴清德勝選,美國眾議院還預計於賴清德就職後派團訪台。至於美國總統拜登(Joe Biden)被媒體問到對台灣大選結果的看法時表示,不支持台灣獨立。

布林肯(Antony Blinken)透過聲明祝賀賴清德的勝選,也祝賀台灣人民透過參與自由公正的選舉,再次展現其充滿活力的民主制度

他表示,美國致力於維護兩岸和平穩定,以及和平解決分歧不受脅迫與施壓。美國與台灣人民間的夥伴關係植基於民主價值觀,在經濟、文化與民間等聯繫上不斷擴大與深化。

布林肯表示,期待基於台灣關係法、美中三個聯合公報與對台六項保證為指引的一個中國政策下,與賴清德以及台灣各黨派領袖合作,推進共同利益與價值觀,並進一步增進美台長期的非正式關係。美國相信,台灣將繼續成為所有爭取自由、民主與繁榮而奮鬥者的榜樣。

We congratulate Dr. Lai Ching-te on his victory in Taiwan's presidential election. We also congratulate the Taiwan people for participating in free and fair elections and demonstrating the strength of their democratic system. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 13, 2024

美國聯邦眾議院議長強生(Mike Johnson)在社群媒體X平台上除了祝賀賴清德當選下任台灣總統,也樂見民主在台灣的蓬勃發展。

強生表示,美國可望與賴清德合作,並在與現任總統蔡英文建立的穩固夥伴關係基礎上持續努力。

為了展現美國國會對安全與民主的持續承諾,強生說道,將要求眾院相關委員會主席在5月就職典禮時率代表團訪台。

強生說,期待見到美台能共同持續為所有熱愛自由的國家與印太夥伴推動自由與安全原則。

We congratulate William Lai on his election as the next President of Taiwan and we are happy to see democracy thriving among the Taiwanese people.



The United States is eager to work with President-elect Lai and build on the strong partnership we’ve enjoyed with President Tsai.… — Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) January 13, 2024

而在參院部分,美國聯邦參議院外交委員會主席卡登(Ben Cardin)及亞太小組主席范豪倫(Chris Van Hollen)、軍事委員會共和黨首席議員維克(Roger Wicker)、財政委員會共和黨首席議員柯瑞柏(Michael Crapo)及「參院台灣連線」共同主席堤里斯(Thom Tillis)等逾30位重量級參議員在我國選後也隨即以聲明及推文方式祝賀。

眾院部分,美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾(Michael McCaul)及民主黨首席議員米克斯(Gregory Meeks)、「美國與中國共產黨戰略競爭」特別委員會主席蓋拉格(Mike Gallagher)及民主黨首席議員克利胥納莫提(Raja Krishnamoorthi)、眾院「國會台灣連線」4位共同主席、共和黨黨團會議秘書長麥珂蓮(Lisa McClain)、民主黨黨團會議副主席劉雲平(Ted Lieu)等兩黨及關鍵委員會領導階層均領銜以聯合聲明等方式肯定這次選舉是台灣充滿活力和強勁民主的另一里程碑。

另一方面,美國前眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)亦透過社群媒體X(前身推特)表示,恭喜台灣總統當選人賴清德及台灣人民取得歷史性勝利,並展現自由及公平選舉的力量。

裴洛西指出,台灣對和平、自由及其活力民主的堅定投入,依然激勵了這個世界。

2022年時任美國眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)時曾不顧北京警告高調訪問台灣,並與台灣總統蔡英文見面,不僅引起全球矚目,也是台美關係重要里程碑。

Congratulations to President-elect Lai Ching-te & the Taiwanese people on this historic victory which demonstrates the strength of their free & fair elections.



Taiwan's unwavering commitment to peace, freedom & the vibrancy of their democracy remains an inspiration to the world. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) January 13, 2024

對於美國政府第一時間祝賀我國順利完成民主選舉,外交部也發表聲明表達誠摯感謝。外交部表示,近來美方多次在各式國際場域以公開聲明及具體行動展現對台灣民主成就的支持與肯定。此次美國政府於我國選後第一時間發布祝賀聲明,彰顯台美關係的堅實友好、美方對雙邊關係的重視,以及台美捍衛民主、自由等共享價值的強健夥伴關係。未來我國將在既有的良好基礎上,持續與美方密切合作,深化台美關係。