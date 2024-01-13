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【2024台灣立委選舉結果分析】國會三黨不過半　國民黨可望拿下逾50席成第一大黨　

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/13 22:53
(翻攝<a href="https://www.youtube.com/watch?v=Q-ljqTDcsWU" target="_blank">台視新聞YT直播畫面</a>)

2024年立委選舉今天(1/13) 投開票，根據開票最新結果，國民黨可望拿下超過50席，重回國會第一大黨，民進黨則預料減少超過10席，加上台灣民眾黨至少在不分區立委奪下8席，形成三黨不過半。民進黨總統候選人賴清德當選後的政治版圖將是朝小野大局面

雅虎新聞報導，從目前的開票結果來看，國民黨加上不分區立委，已篤定拿下超過50席立委(參考下圖數字) ，加上友好的高金素梅、陳超明，穩坐第一大黨寶座。

【2024台灣立委選舉結果分析】國會三黨不過半　國民黨可望拿下逾50席成第一大黨　(翻攝台視新聞直播畫面)

【2024台灣立委選舉結果分析】國會三黨不過半　國民黨可望拿下逾50席成第一大黨　民進黨總計立委減少10席以上，丟了國會第一大黨地位。民眾黨主席、總統候選人柯文哲宣布拿下8席不分區立委(參考上圖數字) ，將成為國會關鍵少數

民眾黨總統候選人柯文哲沒能當選，拿下368萬多票排名第三，今（13日）晚黨部前聚集許多支持者，列在不分區立委名單第二位的黃國昌激動地和選民喊話說，這場改變台灣政治文化的公民運動，因為有「小草」加入，讓民眾黨有信心，他表示從今晚起，民眾黨沒有灰心、失望的權利，「我們絕不放棄，也不准阿北放棄」

台視新聞引述黃國昌表示，這場運動今晚或許不如大家期待到達想要的位置，但因有「小草們」而充滿希望，讓民眾黨有信心，這場運動最後一定會成功。

黃國昌說，接下來的國會確定三黨不會過半，他將跟其他不分區立委夥伴們，一起在台灣國會裡面，成為超越藍綠的最強戰力，該追究的責任持續追、該推動的改革也義無反顧，為每一張投給民眾黨的選票、為台灣、為共同下一代奮戰到底。
黃國昌
不分區
國民黨
三黨不過半

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