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【直播】賴清德勝選！台灣選舉史上首次政黨三連勝　談敏感台海問題展現守護台灣決心

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/13 21:16
賴清德、蕭美琴。（圖擷取自YouTube）

賴清德、蕭美琴。（圖擷取自YouTube）

最近更新 1月13日 21:15
首次發稿 1月13日 21:00

台灣2024總統大選今（13）日落幕，由民進黨候選人賴清德一路領先穩坐大位，民進黨將繼續執政4年，創下台灣選舉史上首次政黨三連勝。

賴清德於8時30分台北競選總部舉辦國際記者會，他首先感謝兩位對手展現民主風度，並表示已接到恭賀電話，他表示這場選舉勝利有三個重大意義，首先，台灣告訴全球在民主和威權之間，人民選擇站在民主這邊，台灣會繼續和國際民主盟友並肩同行；第二，台灣人民用行動成功抵禦外部世界的介入，「我們相信自己的總統自己選」；第三，代表國家會繼續走在正確的路上，不會轉向更不會走回頭路。

賴清德感謝蔡英文執政團隊於過去八年打下的深厚基礎，強調賴蕭配將在該基礎上加倍努力讓國家穩健前行讓人民過好日子，然而國會選舉民進黨沒有維持過半席次，代表他們努力不夠，有要虛心檢討的地方，選舉結果告訴人民期待有能力的政府跟有效率的制衡，他充分理解跟尊重。

面對新的國會結構，賴清德表示，台灣必須走向溝通協商參與合作的政治，首先他會深入研議對手政策跟主張，只要是符合國家發展需要都會納入施政方針；第二，未來人事布局會秉持民主大聯盟，不分黨派用人唯才，歡迎各位推薦專業人才一起為國家發展努力；第三，未來施政各黨派有共識議題優先處力，其他擱置爭議持續溝通；第四，重大議題如勞保跟健保，會建立政策溝通討論平台，廣納民意參與跨越政黨鴻溝，尋求最大社會公約數。

賴清德強調，維持台海和平穩定是擔任總統重要使命，他將依照中華民國憲政體制，不卑不亢維持現狀，在對等尊嚴的前提下用交流取代圍堵，用對話取代對抗，並自信地和中國展開交流合作，增進兩岸人民福祉達到和平共榮目標，面對中國的文攻武嚇也有守護台灣的決心。

路透社記者延續賴清德致詞時的台海問題，提問賴接下2024年總統大位後將如何具體重啟和北京對話？若再次被拒將如何應對？賴清德說，過去蔡英文總統在外交國防穩健領導深受國際社會肯定，未來他將依據中華民國憲政體制推動國際事務，希望回到健康永續的交流。

賴清德表示，蔡英文持續釋出善意，但中國沒有給予回應，希望未來中國體認到和平是符合雙方利益，台海穩定是世界穩定的必要元素，中國要體認到他有責任要共同促進兩岸的穩定跟發展。
2024總統大選
民進黨
賴清德
賴蕭配

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