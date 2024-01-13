台灣民眾黨總統候選人柯文哲敗選感言　感謝支持者藍綠夾殺挺身而出

角逐台灣2024總統大位的民眾黨候選人柯文哲今（13）日晚間8時宣布敗選。在柯文哲上台之前，黃珊珊先行發言表示，國會確定三黨不過半，台灣民眾黨會是台灣最穩定的力量，昨天看到台灣小草今天又看到台下支持者，她確信這把火燃起來不會熄滅，不管哪個領域的專業人才未來都會合作監督。

黃珊珊強調，四年能達到這樣的成果很不容易，但沒有達標要繼續努力，這過程中黃國昌的加入讓民眾黨得到更多更需要的東西，得到更多的小草，如果沒有經過這一段大家應該不知道自己這麼想要改變台灣，改變台灣的齒輪已經啟動，要怎麼延續下去讓台灣改變成真，接下來的任務還很多，一起相信美好台灣。

黃珊珊語畢後柯文哲上台，支持者在台下難掩激動狂喊他的名字，柯文哲感謝大家，在這場選舉中面對藍綠夾殺還有這麼多人願意挺身而出幫忙，面對藍綠高牆堅持下去，這是一場公民運動，想到這麼多人在街頭上幫他背氣球，或在馬路上發傳單真的很感謝，並在支持者身上看到台灣人民如何熱愛這國家。

柯文哲表示，此次選舉成功向世界證明台灣不只有藍綠，民主始終是台灣重要資產，創下很多奇蹟，他們沒有辦過募款餐會，都只靠小額募款打這場選戰，在追求公義的路上及邁向永續國家的路上，他不會放棄也拜託大家不要放棄。

「因為你們始終都是台灣國家的未來，都是繼續奮鬥的理由，成為台灣關鍵的力量」，柯文哲說，每張選票都是表達認同跟肯定，代表台灣需要藍綠以外的聲音，民主政治在野是監督的力量，民眾黨當台灣的良心做靠山，不會辜負支持者的期望，會堅持信念守護國家跟未來。

柯文哲透露，他沒有難過的時間，明天早上還是7點半會來上班，本來問黃珊珊明天要不要放假，但面對立法委員要交接，雖然明天是星期天還是要上班，今晚可以沮喪一下，明天起床後要打起精神為了未來努力。

柯文哲說明，終究未來還是要靠自救，下個四年會贏得更多認同團結的力量，相信下次可以執政贏回這國家，將繼續義無反顧拚下去，過去10年不管是執政還選舉都當作改變政治文化的社會運動，既然這運動尚未實現要繼續努力，畢竟已跨出邁向成功的第一步，總有一天會贏的自己的勝利。