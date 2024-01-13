大毒梟越獄引爆全國動亂 厄瓜多總統對犯罪集團宣戰

厄瓜多最年輕的總統諾波亞（Daniel Noboa）去（2023）年11月就任，本應是值得慶祝的事情，不過他首先就須要面對國內因兩名幫派老大越獄所引爆的全國動亂問題，他除正式向幫派暴力宣戰，也表示厄瓜多的動亂其實是「全球性問題」。

本週稍早，包括惡名昭彰的販毒集團Los Choneros首腦馬西亞士（Adolfo Macias Villamar）在內的兩名幫派老大自關押的監獄越獄，同時還有數百名獄警被劫持，全國各大都市更隨之發生數起由幫派主導的爆炸案，全國陷入一片動盪，週一政府宣布進入國家緊急狀態。

在總統諾波亞將這些襲擊定調為內部武裝動亂並對其宣戰的一天後，最大都市瓜亞基爾（Guayaquil）國營 TC 電視台隨即發生與販毒集團有關連的蒙面人持槍闖入，在新聞直播現場對全國觀眾播送電視台職員遭持槍威脅的畫面，挑釁意味濃厚。

諾波亞接受BBC訪問時指出，他不是因為覺得當厄瓜多總統簡單才投入這份工作的，目前他已下令軍隊出動，對國內22個被定調為恐怖組織的犯罪集團進行肅清，同時表示他會確保厄瓜多不會變成一個被古柯鹼集團所控制的國家。

在未來幾週內，一個由軍官、警察及外交人員組成的美國代表團將抵達厄瓜多提供援助，此舉遭反對派批評為美國想干預其內政，不過諾波亞本人倒是樂見其成，認為終於獲得國際社會的關注。

事實上，相較於刻板印象中認為拉丁美洲深受毒梟、幫派毒害，南美西北部的厄瓜多雖然夾在北部「毒梟大國」墨西哥和哥倫比亞，以及全球最大古柯鹼產地哥倫比亞與秘魯中間，一直以來都是一塊還算治安穩定的「淨土」。

不過，隨著鄰國販毒勢力日漸壯大，厄瓜多也受到波及，國內小型幫派開始跟國外大型犯罪集團合流，導致犯罪率劇升，相比2018年，2022年的謀殺率已經翻了4倍，去年9月一名宣示「用生命捍衛民主」的總統參選人維拉維森修（Fernando Villavicencio）甚至直接在造勢會場外遭到槍殺。

墨西哥等地的大型販毒集團透過與厄瓜多幫派的合作，可以直接從瓜亞基爾走私毒品至歐美等地，而國內幫派則透過販毒利潤賄賂司法和警察系統，整個犯罪產業鏈開始從內部腐化國家，這也是諾波亞誓言要剷除的。

然而，儘管政府已經盡力重拳出擊，諾波亞也坦承目前越獄的毒販仍舊不知所蹤，不過他強調，最終反毒戰爭一定會獲勝，而且在達成目的前他絕不會停止。

厄瓜多是全球重要的香蕉產地，也同時出口咖啡、可可、蝦子，甚至是石油等重要貿易物資，其陷入動亂將導致全球已經足夠紊亂的供應鏈狀況更加惡化。