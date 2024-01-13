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選民等無飛機回金門、軍機跳票怒爆 國防部回應

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/13 16:07
金門居民今早於松山機場等候補搭機返鄉，不料卻發生民航局承諾協調軍機搭載卻跳票的風波（圖／陳玉珍臉書）

金門居民今早於松山機場等候補搭機返鄉，不料卻發生民航局承諾協調軍機搭載卻跳票的風波（圖／陳玉珍臉書）

部分金門選民今（13）日計畫自松山機場搭機返鄉投票，清晨前往候補機位者逾百，民航局原承諾協調一架軍機疏運，然而跳票卻未主動告知，導致民眾苦等8小時卻趕不上投票截止時間，質疑國防部介選。國防部回應指出，國軍依規完成戰備輪值及休假規劃，並於今日中午實施戰備部隊交接，因此無法支援。

民眾：先承諾後跳票還不主動說明 錯過投票時間

聯合報報導，金門返鄉居民投訴，今早4、5點前往台北松山機場候補機位，現場約超過200人，民航局一度承諾，將協調軍機一架，於中午12時許搭載逾70位居民返鄉，能趕上4點投票截止，還請候補民眾簽注意事項及繳交1000元費用。不料卻跳票，導致上百人錯過投票時間，質疑相關單位疏失，乃至刻意介選。

民航局：協調業者及軍機 下午兩點仍有25人未登機

民航局則表示，近日持續協調航空公司加開班機或放大機型，今早有120位民眾到機場候補，民航局除協調業者候補，也希望協調軍機協助，但軍方有戰備任務，人力無法配合，現場除向民眾說明，也有準備午餐，後續多數民眾均已候補登機，至下午2點，現場尚有25人尚未登機。

國防部：依規定完成戰備輪值規劃 未先期協調無法支援

國防部發言人孫立方指出，國軍各部隊先期就依規定完成戰備輪值規劃，在未先期協調下，民航局臨時在今天上午通知希望派遣軍機助選舉輸運，國防部無法支援。他也證實，空軍的C-130運輸機都停留在屏東基地，並沒有派到松山機場。

國防部聲明稿指出，「總統與立委選舉」期間，國軍各級部隊均依規定，完成戰備輪值及休假規劃，並於選舉當日12時，實施戰備部隊交接。相關人力調節，均以滿足戰備任務需求、兼顧官兵投票權益為原則規劃，因此無法支援民航局臨時提出的疏運任務需求。

藍營立委批選舉奧步

國民黨立委陳玉珍表示，金門向來為藍營傳統優勢選區，如今返鄉投票專機遭到臨時取消，她高度懷疑是政治力介入此次選舉，批選舉「奧步」犧牲金門鄉親的基本人權，要嚴正譴責。
2024總統大選
金門
軍機
選舉爭議
返鄉投票

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