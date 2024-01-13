【立委開票完整名單】國民黨李彥秀王鴻薇自行宣布當選　擊敗民進黨高嘉瑜謝佩芬

更新時間: 2024-01-13 21:56

國民黨台北市第4選區立委候選人李彥秀今晚自行宣布當選，李彥秀(上圖) 指出，未來會繼續加油，讓支持者知道投下這票是對的。高嘉瑜(下圖) 則表示，一定是她努力不夠，會深自反省檢討。(中央社檔案照片)

以下統計直轄市、縣市73席最新當選情形:

由於許多席次為自行宣布當選, 最終結果與名單以中央選舉委員會公告為準。

22縣市 區域立委 /當選者黨籍 應選席次 民進黨 國民黨 民眾黨 其他 台北市 8 王世堅 吳沛憶 吳思瑤 徐巧芯 李彥秀 王鴻薇 羅智強 賴士葆(8選區) 新北市 12 吳琪銘 吳秉叡 蘇巧慧 張宏陸 李坤城 林淑芬 林德福 張智倫 廖先翔 洪孟楷 葉元之 羅明才 桃園市 6 呂玉玲 萬美玲 牛煦庭 涂權吉 邱若華 魯明哲(3選區) 台中市 8 蔡其昌 何欣純 顏寬恒 楊瓊瓔 廖偉翔 黃建豪 羅廷瑋 江啟臣 台南市 6 林俊憲(5選區) 賴惠員(1選區) 陳亭妃(3選區) 林宜瑾 郭國文 王定宇 高雄市 8 邱議瑩 邱志偉 黃捷 李昆澤 許智傑 賴瑞隆 林岱樺 李柏毅 新竹縣 2 徐欣瑩 林思銘 苗栗縣 2 邱鎮軍 陳超明 (無黨籍) 彰化縣 4 陳秀寶 陳素月 黃秀芳 謝衣鳳 南投縣 2 馬文君 游顥 雲林縣 2 劉建國 丁學忠 嘉義縣 2 蔡易餘 陳冠廷 屏東縣 2 徐富癸 鍾佳濱 宜蘭縣 1 陳俊宇 花蓮縣 1 傅崐萁 台東縣 1 黃建賓 澎湖縣 1 楊曜 金門縣 1 陳玉珍 連江縣 1 陳雪生 基隆市 1 林沛祥 新竹市 1 鄭正鈐 嘉義市 1 王美惠 合計 應選73席

延伸閱讀: 【2024侯康配敗選】侯友宜: 不要哭泣 把悲憤化為監督新政府的力量

立委戰況激烈, 台北市選區多位民進黨立委剛剛已經宣布敗選

包括北市4選區的高嘉瑜, 北市7選區的許淑華

北市第7選區的國民黨徐巧芯, 則自行宣布當選

另一方面, 花蓮縣立委選區, 國民黨籍的傅崐萁已經在剛剛自行宣布當選

更新時間: 2024-01-13 18:45

南投縣國民黨馬文君、台中市民進黨蔡其昌等多人自行宣布當選

2024立委選舉開票結果揭曉，選前遭質疑洩漏國造潛艦機密、阻擋國防預算，以及違建風波的國民黨南投縣第1選區立委馬文君，仍憑藉扎實的地方經營與服務，贏得選民的青睞，達成立委5連霸的目標，順利連任成功。(中央社檔案照片)

根據台視新聞, 以下多位當選人都已自行宣布當選,包括

南投縣第一選區: 國民黨馬文君

台中市第一選區: 民進黨蔡其昌

台中市第三選區:國民黨楊瓊瓔

台中市第四選區: 國民黨廖偉翔

台中市第五選區: 國民黨黃建豪

台中市第六選區: 國民黨羅廷瑋

彰化縣第一選區: 民進黨陳秀寶

彰化縣第三選區: 國民黨謝衣鳳

澎湖縣選區: 民進黨楊曜

台東縣選區: 國民黨黃建賓稍後將自行宣布當選

更新時間: 2024-01-13 18:15

台中第2選區顏寬恒、台南第1選區賴惠員與第3選區陳亭妃 自行宣布當選

前立法委員顏寬恒之前連2次選立委挫敗，仍深耕基層，這次選舉以傳承在地服務為主軸，成功獲選民支持，擊敗尋求連任的民主進步黨籍立委林靜儀，重返國會。(中央社檔案照片)

根據中央社，台中市第2選區國民黨候選人顏寬恒今天晚間自行宣布當選。此外台南市第1選區民進黨候選人賴惠員以及台南市第3選區民進黨候選人陳亭妃，今天晚間都自行宣布當選。

另外台視新聞指出: 台北市第五選區參選人:無黨籍的于美人, 由於得票數不敵藍綠對手, 剛剛已自行宣布敗選。

另外顏寬恒的對手林靜儀也已出面宣布敗選。

台北市第5選區立委選戰由民進黨吳沛憶(中)勝出，36歲的她將接棒現任民進黨立委林昶佐(右) ，代表年輕世代爭取權益，同時為下一代打造自由、多元、安全的未來，繼續將台灣推向國際舞台。中央社

正確當選名單以中央選舉委員會公告為準。

以下統計直轄市、縣市73席最新當選情形:

22縣市區域立委 應選席次/當選者黨籍 應選席次 民進黨 當選者 國民黨 當選者 民眾黨 當選者 其他 台北市 8 徐巧芯 新北市 12 桃園市 6 台中市 8 蔡其昌 顏寬恒 楊瓊瓔 廖偉翔 黃建豪 羅廷瑋 台南市 6 林俊憲(第5選區) 賴惠員(第1選區) 陳亭妃(第3選區) 高雄市 8 新竹縣 2 苗栗縣 2 彰化縣 4 陳秀寶 謝依鳳 南投縣 2 馬文君 雲林縣 2 嘉義縣 2 屏東縣 2 宜蘭縣 1 花蓮縣 1 傅崐萁 台東縣 1 黃建賓 澎湖縣 1 楊曜 金門縣 1 陳玉珍 連江縣 1 陳雪生 基隆市 1 新竹市 1 鄭正鈐 嘉義市 1 合計 應選73席

更新時間: 2024-01-13 17:49

根據TVBS報導, 台中第二選區民黨顏寬恒因為一路領先民進黨林靜儀, 預定18:10前往競選總宣布勝選。報導顯示顏寬恒目前以83963票領先林靜儀的66569票。

至於被視為藍白合示範區的台中第一選區, 目前民眾黨籍的蔡壁如是以不到2000票之差, 苦苦追趕民進黨的蔡其昌。

台南林俊憲、金門陳玉珍、連江縣陳雪生 自行宣布當選

更新時間: 2024-01-13 17:21

台視新聞報導:連江縣陳雪生自行宣布當選。

更新時間: 2024-01-13 17:07

(中選會17:46公布陳玉珍的得票數如上)

台視新聞報導: 金門陳玉珍(國民黨籍) , 台南林俊憲(民進黨籍) 已經自行宣布當選

報導稱台南第五選區民進黨立委候選人林俊憲是全國第一位自行宣布當選的立委，他同時也是三度連任。

延伸閱讀: 台灣各縣市1/13大選投票率回報 約在6成6至7成4之間

最終結果以中選會公布為準

以下統計直轄市、縣市73席當選情形:

22縣市區域立委 應選席次/當選者黨籍 應選席次 民進黨 當選者 國民黨 當選者 民眾黨 當選者 其他 台北市 8 新北市 12 桃園市 6 台中市 8 台南市 6 林俊憲(第5選區) 高雄市 8 新竹縣 2 苗栗縣 2 彰化縣 4 南投縣 2 雲林縣 2 嘉義縣 2 屏東縣 2 宜蘭縣 1 花蓮縣 1 台東縣 1 澎湖縣 1 金門縣 1 陳玉珍 連江縣 1 陳雪生 基隆市 1 新竹市 1 嘉義市 1 合計 應選73席

更新時間: 2024-01-13 17:03

首次發稿: 2024-01-13 15:06

第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉在今天(1/13) 上午8時至下午4時投票, 每一票都很重要, 還沒投票的您, 快帶身分證印章及投票通知單, 到投票所去參與這次關鍵選舉。

16:00結束投票之後, 總統選舉與立委選舉結果就會陸續揭曉, Taiwan News也將為您即時更新!

總統選票開票最新: 根據TVBS新聞與雅虎新聞

17:02 雅虎新聞: 三人得票率均突破百萬, 賴清德仍領先, 侯友宜與柯文哲分居2, 3名

16:28 TVBS: 賴清德一路領先, 侯友宜超越柯文哲

雅虎: 賴清德領先, 侯柯票數差距不大

16:27 民進黨賴清德持續保持領先, 侯友宜與柯文哲不相上下, 緊追在後。

本屆立委總席次113席當中, 包括:

➤直轄市、縣市73人，每縣市至少1人；(22縣市應選席次如上圖)

區域立委其競爭激烈，7人以上爭奪一席的混戰區, 至少有7個。

例如:

台北市第5選區（萬華區、中正區），原無黨籍立委林昶佐宣布不連任，國民黨推出鍾小平、民進黨推薦吳沛憶、無黨籍有于美人等共10人參選。

台北市第1選區（北投區、士林區）則有8人對決，由民進黨現任立委吳思瑤面對來自國民黨張斯綱、無黨籍侯漢廷等7人挑戰。

台北市第8選區（文山區、南中正區）同樣是8人角逐，國民黨立委賴士葆對上民進黨王閔生等其他7人競爭。

台中市第5選區（北屯區、北區）也有8人競爭，民進黨立委莊競程拚連任，對上國民黨黃健豪等7人。

台北市第3選區（中山、北松山）7人廝殺，由現任國民黨立委王鴻薇遇上民進黨推薦的謝佩芬等6人挑戰；

新竹市選區也呈現7人混戰，國民黨立委鄭正鈐將迎戰無黨籍柯美蘭(柯文哲的妹妹)、民進黨林志潔、時代力量邱顯智等6人；

屏東縣第1選舉區（屏北區）也多達7人競逐，民進黨立委鍾佳濱迎戰無黨籍蔣月惠、國民黨黃明賢等人的競爭。

除此之外

➤平地原住民及山地原住民各3人(共6席) ;

➤全國不分區及僑居國外國民共34席(即所謂政黨票) 。

全國不分區及僑居國外國民立法委員依政黨名單投票選舉之，由獲得5%以上政黨選舉票之政黨依得票比率選出之，各政黨當選名單中，婦女不得低於1/2。

中選會112年12月20日舉行第11屆全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉政黨號次抽籤，根據抽籤結果，各政黨號次依序為:

此次「不分區立委」以下16政黨推出177人, 搶奪34席