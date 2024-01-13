微軟超車蘋果成全球最有價值公司　為何不到一個月市值蒸發上兆？

微軟（Microsoft）2年後再度超車蘋果（Apple）成全球市值最高公司。

路透社報導，自2018年微軟市值就多次贏過蘋果，上一次是在2021年，今年又再度因佈局人工智慧穩坐全球市值最高企業。

倫敦證券交易所集團（LSEG）數據顯示，微軟股價12日上漲1%，其市值達到2.887兆美元（約新台幣89.76兆元）創歷史新高，超車蘋果2.875兆美元市值，值得注意的是，蘋果市值曾於去（2023）年12月14日達到3.081兆美元的歷史高點，這一個月到底發生什麼事讓上兆蒸發？

文章分析，由於市場對智慧型手機需求抱持疑慮，截至目前蘋果股價下跌3%，微軟股價則在2023年飆升57%後迄今上漲約3%，部分原因是該公司投資生成式人工智慧ChatGPT母公司OpenAI，此布局也挑戰谷歌（Google）網路搜尋引擎的領導地位。

同時，蘋果面對中國自新冠肺炎後的疲軟經濟復甦及勁敵華為，iPhone在其最大市場中國銷售額不斷下滑；另外，蘋果首款混合實境裝置Vision Pro將於2月2日在美國開賣，是蘋果2007年首度發表iPhone後的最大規模產品發布會，瑞士銀行表示，Vision Pro對於蘋果股價來說「相對無關緊要」。

CNBC報導指出，微軟於週四在舊金山向開發者討論其人工智慧能力並獲得信任投票，Piper Sandler分析師告訴客戶，他們對最成熟的人工智慧產品周圍的動能感到鼓舞，並提到GitHub網站的流量在連續三個月同比加速。

相較分析師給予微軟股票購買等級的評價，蘋果更顯顏面無光，Redburn Atlantic 分析師 James Cordwell不看好蘋果未來幾年iPhone銷售成績，並已預期第一季將平淡無奇。