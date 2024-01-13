一週3場大型暴風雪、溫度下探-48°C 美加發布「超低溫警報」

正當多州準備進行總統大選的黨團投票（caucus）時，有如電影「明天過後」般的大型暴風雪正挾帶冰雹、雷暴以及龍捲風席捲全美，迫使美國國家氣象局（NWS）必須在幾乎全國每一州發布警報，這已經是美國這週第三個大型暴風雪，而且強度更是一個比一個大。

BBC報導，不只是地理位置未到美國最北邊的愛荷華州出現低達攝氏零下42度的低溫，西北地區自華盛頓、北達科塔州至內布拉斯加州及堪薩斯州都發布了低溫警報，據預測這些地區可能出現介於攝氏零下48度至零下37度的超低溫；緯度更北的加拿大也對全境內所有行政區發布了氣候警報。

而即使在美國的最南端，靠墨西哥邊界處的德州也沒有幸免於難，NWS指出，因為風寒（wind chill），部分地區溫度有機會下探攝氏零下32度，這勾起了2021年德州因為歷史性低溫持續過久，造成用電量暴增、電網過載而全州大斷電的不好回憶。

儘管德州州長阿博特（Greg Abbott）表示全日斷電應該不太可能，光是昨（12）日一天第一大城休士頓仍出現超過3000起停電事件，五大湖區的伊利諾州則有超過8萬名居民陷入無電可用的窘境，其中甚至包含芝加哥市長強森（Donna Johnson），而大量班機起降已因風雪過大而被迫喊停。

面對逐漸西進的暴風雪，紐約州州長霍楚（Kathy Hochul）已宣布進入緊急狀態，並啟動國民兵因應任何可能突發狀況。各州州長幾乎都已發布公告，要求所有人盡可能地待在室內以避免可能致命的「極低溫」（Ultra-cold temperature），部分地區則設置有暖氣的大型避難區域供居民使用。