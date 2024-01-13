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【紅海商船危機】美、英空襲 葉門武裝組織揚言報復 各界反應不一

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/13 11:18
一名葉門反政府武裝胡希青年運動組織武裝分子站在貨船 Galaxy Leader甲板上 （圖／路透社）

一名葉門反政府武裝胡希青年運動組織武裝分子站在貨船 Galaxy Leader甲板上 （圖／路透社）

由於紅海航路受到葉門武裝組織胡希青年運動（Houthi movement）的飛彈威脅，在對其下了最後通牒後，美國與英國於昨（12）日正式發起了空襲，美國總統拜登並表示，若胡希青年運動不停止對商船的襲擊，軍事行動將會升級，而該組織則誓言報復。

路透社報導，葉門首都沙那（Sanna）機場附近的軍事基地、第三大城市塔伊茲（Taiz）旁的軍事據點、主要海港荷台達（Hodeidah）及西北部的哈傑省（Hodeidah）的軍事基地皆傳出爆炸聲響。

美國軍方指出，共使用超過150枚彈頭自飛機、軍艦發起攻擊，並擊中28個地區內的60個軍事目標，有效降低民兵發起攻擊的能力，而胡希青年運動則表示在73起空襲事件中有5名士兵喪生，並誓言報復及持續攻擊商船。

然而事實上，現階段全球雖仍有多個國家將其視為恐怖組織，拜登政權卻早已在2021年將已實質控制葉門的胡希青年運動自國務院恐怖組織名單除名，當被記者問及現在是否覺得該組織屬於恐怖組織時，拜登說，他覺得就是。

面對美國與英國選擇直接對葉門本土進行攻擊，儘管有多國在此前響應在紅海周邊維持航線安全的軍事戒護任務，並不是所有美國的西方盟國們這次都選擇站在同一邊。

荷蘭、澳洲、加拿大及巴林等國提供情報及物資協助，德國、丹麥、紐西蘭及南韓也簽署共同聲明支持美國行動，並警告若狀況無改善將會有進一步攻擊，不過義大利、法國與西班牙因擔心緊張局勢升級，選擇不簽署共同聲明，也不加入整個攻擊行動。

另一方面，雖然外界認定的胡希青年運動背後支持者伊朗予以譴責，由沙烏地阿拉伯所支持、國際上普遍承認的葉門政府將美、英兩國的攻擊歸咎於「叛軍」，表示若不是其襲擊紅海商船，就不會將已經因內戰筋疲力盡的葉門牽扯進這個軍事紛爭中。
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更新時間 : 2024-01-13 14:35 GMT+08:00

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