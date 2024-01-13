【更新】侯友宜投票前與女兒吃鹹酥雞夜話 　趙少康認盡人事、交選民決定

2024總統大選及立委選舉今（13）日投票，國民黨總統候選人侯友宜於上午10時投票。侯友宜強調，不論選舉如何紛紛擾擾，選後一定要團結面對台灣的未來。他也透露昨晚與女兒一起吃鹹酥雞聊天到凌晨。趙少康投票完受訪表示，自認該做、能做的都做了，也呼籲不論投誰，「擇你所愛、但求無悔。」

投票日三組候選人投票時程備受關注，對手民眾黨總統候選人柯文哲已於今日上午8時前往台北市金甌女中投票，民進黨總統候選人賴清德於9時前往台南市安平國小投票。

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侯友宜表示，今天天氣晴朗，看到民眾自動自發早起投票，展現台灣民主在選舉過程非常重要的投票。他也強調，不論選舉如何紛紛擾擾，選後一定要團結面對台灣的未來。

被問及有攜帶什麼幸運小物，侯友宜細數手上４個掃街握手時留下的「幸運符號」，笑說這是選民留給自己的熱情，期待台灣會更好的幸運小物。

他也提及，昨晚女兒有陪伴造勢，晚上回家三個女兒也買了鹽酥雞，陪他聊到凌晨一點多。

被問及投完票做什麼，他說會前往選辦看看同仁，帶珍珠奶茶等食物感謝大家助選期間全台跑遍好幾回。



（圖／趙少康臉書）

國民黨副總統候選人趙少康則於上午約10時30分前往台北市大安國中投開票所投票，台北市長蔣萬安陪前往。趙少康受訪指出，每晚都睡得很好，自認已經盡最大力量來幫助侯友宜，幫助他等於幫助國家，所以很輕鬆，「就看選民來決定。」

趙少康也在臉書表示，意外成為副總統候選人，盡其所能努力打拚，忙完了，現在的心情很輕鬆。他也呼籲「珍惜得來不易的民主與投票，不論你支持誰，擇你所愛、但求無悔，這一票，決定未來政府的好壞，共同選擇、共同承擔。」

趙少康也建議選民，保握好天氣，投完票可以出去走走、吃個美食。

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