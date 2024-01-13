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【更新】賴清德稱民主不易籲投票　蕭美琴糗忘帶身分證

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/13 10:15
賴清德今早神色輕鬆的完成投票（圖／賴清德臉書）

賴清德今早神色輕鬆的完成投票（圖／賴清德臉書）

民進黨總統候選人、副總統賴清德今（13）日上午9時許現身戶籍地台南市，在同黨立委陪同下前往安平國小進行投票。賴清德表示今日天氣風和日麗，是投票的好天氣，呼籲國人踴躍投票，展現台灣民主活力。

投票日三組候選人投票時程備受關注，對手民眾黨總統候選人柯文哲已於今日上午8時前往台北市金甌女中投票，國民黨總統候選人侯友宜則於上午10時於新北市板橋投票。
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賴清德身穿黑色西裝搭配白襯衫、紫色領帶，在上午9時許前往戶籍所在地台南市安平國小投票所，看起來神色輕鬆、胸有成竹，與同黨立委陳亭妃、林俊憲、郭國文、林宜瑾以及台南市長黃偉哲一同現身。完成投票後賴清德接受媒體訪問，表示自己昨晚睡得很好，今天沒有特別帶什麼幸運小物來投票。

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賴清德表示，每一次投票機會他都很珍惜，這是台灣得來不易的民主。他也喊話，「今日天氣風和日麗，是投票的好天氣，」呼籲國人踴躍投下手中寶貴一票，展現台灣民主活力，讓台灣繼續往前走。

至於投票後有什麼行程安排，賴清德笑稱應該是開會，並說今天有一連串會議要開。

隨後賴清德也在臉書上向大家道早安，報告自己已投完票，他也提醒「今天各地天氣都很晴朗，但還是有點寒冷。大家出門投票，請注意保暖，我們晚上見！」

【更新】賴清德稱民主不易籲投票　蕭美琴糗忘帶身分證
（圖／民進黨提供）

民進黨副總統候選人蕭美琴上午陪同總統蔡英文投票後，前往新北市永和永平國小投票，領票時卻一度將身分證忘在車上，隨同人員緊急前往車上拿取，儘管造成投開票所小塞車，但快就解決。

蕭美琴受訪表示，今天天氣不錯，大家踴躍投出一票，因為台灣民主很珍貴。她也坦言心情有點緊張，但有信心，昨晚不算有睡飽，下午要回家洗衣服打掃。

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