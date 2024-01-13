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【更新】搶頭香！柯文哲「平常心」偕陳佩琪投票 吳欣盈感嘆無電子投票、民主缺一角

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/13 09:50
柯文哲與陳佩琪在投票所投下選票（圖／中央社）

柯文哲與陳佩琪在投票所投下選票（圖／中央社）

2024總統大選及立委選舉今（13）日投票，民眾黨總統候選人柯文哲偕同妻子陳佩琪於上午8時投票。柯文哲表示自己秉持平常心，昨晚睡得很好，今天天氣不錯，預期投票率會好一些。搭檔吳欣盈也赴台北市信義區吳興國小投票，感嘆台灣台灣沒有電子投票得早起，仍有200萬人無法參加投票，顯示民主缺一角。

投票日三組候選人投票時程備受關注。柯文哲今日上午8時在台北市金甌女中投票，民進黨總統候選人賴清德於9時前往台南市安平國小投票，國民黨侯友宜則於上午10時在新北市板橋投票。

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柯身穿灰色西裝、打領帶，與穿著鵝黃色典雅套裝的陳佩琪，前往台北市大安區金甌女中投票所。柯在投票前接受媒體訪問表示，自己秉持平常心，昨天睡得很好，家裡子女尚未起床，晚點會來投票。

他也指出，天氣太冷或下雨對投票率還是有影響，今天天氣不錯，投票率應該好一些。

陳佩琪提到，這幾天掃街很耗體力，昨晚睡得很好。今天只有幫柯文哲拔掉服裝上的一些別針，沒有特別攜帶幸運小物。

被問及投票後是否有其他規劃，柯文哲表示，要先讀完資料，還有很多事情要做；陳佩琪則坦言，很久沒好好整理家裡，投票完要好好打掃。

【更新】搶頭香！柯文哲「平常心」偕陳佩琪投票 吳欣盈感嘆無電子投票、民主缺一角
（圖／中央社）

民眾黨副總統候選人吳欣盈友也是起了大早，前往信義區吳興國小投票，她穿著輕鬆休閒、頭戴著太陽眼鏡，顯得相當有朝氣。她向記者表示，昨晚睡得很正常，今天天氣很好、她心情也很好。

吳欣盈也感嘆，台灣沒有電子投票，否則不用這麼早來投票；她並指出，這次選舉仍有200萬人無法參加投票，顯示民主缺一角、不完整。

至於有無攜帶賀攏小物，吳欣盈秀出別在牛仔外套上的徽章，並從包包裡拿出馬克杯，表示投完票後要去喝咖啡。先前吳欣盈參加脫口秀節目「賀瓏夜夜秀」，與主持人賀瓏約定若遊戲落敗，就必須攜帶賀瓏周邊商品徽章、馬克杯前往投票。

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