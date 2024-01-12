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【2024總統大選選前之夜】台灣國民黨稱人數破20萬「從尾走到頭要花37分」

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/12 20:30
國民黨選前造勢板橋登場。

國民黨選前造勢板橋登場。 (來源 中央社)

2024總統大選倒數一天，國民黨今（12）晚在板橋第一體育場舉行「贏回中華民國」選前之夜，吸引逾20萬人到場支持。

綜合《ETtoday新聞雲》、《聯合報》報導，國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康今晚在板橋第一運動場外舉辦「贏回中華民國」選前之夜，板橋漢生東路旁廣場塞滿來自全台各地的選民，晚間七時人潮湧出廣場，區運路封街也塞滿人潮，海內外選民齊聚，也有不少年輕人到場，現場旗海飛揚。

活動於晚間8點正式開始，活動尚未正式開始，現場已經超過10萬人，主辦單位約於晚間7時44分許宣布現場人數已超過20萬，不少支持者身穿國旗衣、國旗帽，有民眾高舉「總統唯一支持侯友宜」、「要和平不要戰爭」等募款小物，也有民眾自製手舉牌「我挺侯友宜」、「我挺侯康」、「下架貪腐」等。

出席嘉賓包含國民黨主席朱立倫外，前立法院院長王金平、不分區立法委員第一名韓國瑜、前台大校長管中閔、台北市市長蔣萬安、台中市市長盧秀燕以及雙北區域立委候選人、不分區立委候選人等與會，展現大團結氣勢。稍晚立法院前院長王金平、台大前校長管中閔、高雄市前市長韓國瑜、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕致詞後，侯友宜、趙少康將在九點大進場。

距離投票日剩下不到24小時，今天上午侯友宜與台中市長盧秀燕合體台中立委候選人進行台中大車掃。盧秀燕指出，距離選舉只剩下半天，她看到許多網友、民眾自動自發分享一句話令她非常感動那就是「他有他的選擇，他有他的美德，但是你我之間友誼勝於一切」。

侯友宜說，昨晚返家搭電梯時，遇到特別從國外趕回來的鄰居，對方也請孩子一起返台投票，因為「台灣是我們的家，我們要回來顧家。」鄰居還說，這次中華民國不能輸，這票是為台海安定、台灣安全而投。

侯友宜指出，全球政治風險諮詢機構「歐亞集團」把民進黨總統候選人賴清德跟烏克蘭總統澤倫斯基、以色列總理內唐亞胡並稱「美國的危險朋友」，其中已經爆發烏俄戰爭、以巴戰爭，所以這就是住在國外的鄰居，特地回到台灣投票的最大原因。

侯友宜表示，這次選舉很激烈，會決定國家將被帶往什麼方向，而他的路線很清楚，就是不引起戰爭，「我這輩子一定顧大家平安」，平安才有力氣顧經濟，現在貧富差距太大，民進黨執政讓大家「均貧」，未來他當選後一定帶領大家拚經濟。

國民黨在板橋第一體育場舉辦的選前之夜，現場湧入逾20萬人，但也有人質疑人數造假。對此，國民黨表示，現場人數由主辦單位統計，並非靠目測，且現場有設置人流量計算器，以確保人數準確。
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趙少康
總統大選
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