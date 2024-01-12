【2024總統大選選前之夜】台灣民眾黨凱道造勢　破20萬人力挺柯文哲

2024總統立委選舉將於明（13）日舉行，民眾黨總統候選人柯文哲今晚在凱達格蘭大道舉辦選前之夜，吸引逾20萬人到場支持。

活動於晚間7時正式開始，主辦單位約於晚7時10分宣布現場人數已超過20萬。柯競辦發言人陳智菡表示，現場凱道與景福門周圍已經全滿，人潮已經溢出至中山南路（常德到貴陽）、仁愛、信義路，仍有許多群眾搭乘捷運前來，人潮持續湧入。

台下的支持者紛紛高喊「台灣的選擇，柯文哲」、「義無反顧拼1次」、「棄藍綠，保台灣」。柯文哲預計與副手吳欣盈於晚間9時20分一同大進場，接著上台致詞。

民眾黨此次凱道造勢，格外受到矚目。先前民進黨台北市黨部主委張茂楠曾說，柯文哲「沒那個屁股，還敢吃這個瀉藥」，唱衰白營填不滿凱道的人數。再加上民進黨昨在凱道喊出20萬人，柯今日凱道人數更是備受關注。

根據民眾黨規劃的流程，下午4時開放民眾做安檢進場，並於6時30分進行暖場表演。據了解，現場擺放1.8萬張座椅，但暖場活動還沒開始，現場民眾就已經坐滿，且景福門已滿、仁愛路擠滿人潮；而民眾黨在6時20分左右就宣布，現場人數破10萬人。

民眾黨此次凱道造勢，可說是成功達到預期目標，也為柯文哲在選戰最後階段注入強心針。