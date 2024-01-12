Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 台灣2024總統立委選舉

【2024總統大選選前之夜】台灣民眾黨凱道造勢　破20萬人力挺柯文哲

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/12 19:47
民眾黨凱道選前之夜，支持群眾伸手齊呼口號。

民眾黨凱道選前之夜，支持群眾伸手齊呼口號。 (來源 中央社)

2024總統立委選舉將於明（13）日舉行，民眾黨總統候選人柯文哲今晚在凱達格蘭大道舉辦選前之夜，吸引逾20萬人到場支持。

活動於晚間7時正式開始，主辦單位約於晚7時10分宣布現場人數已超過20萬。柯競辦發言人陳智菡表示，現場凱道與景福門周圍已經全滿，人潮已經溢出至中山南路（常德到貴陽）、仁愛、信義路，仍有許多群眾搭乘捷運前來，人潮持續湧入。

台下的支持者紛紛高喊「台灣的選擇，柯文哲」、「義無反顧拼1次」、「棄藍綠，保台灣」。柯文哲預計與副手吳欣盈於晚間9時20分一同大進場，接著上台致詞。

民眾黨此次凱道造勢，格外受到矚目。先前民進黨台北市黨部主委張茂楠曾說，柯文哲「沒那個屁股，還敢吃這個瀉藥」，唱衰白營填不滿凱道的人數。再加上民進黨昨在凱道喊出20萬人，柯今日凱道人數更是備受關注。

根據民眾黨規劃的流程，下午4時開放民眾做安檢進場，並於6時30分進行暖場表演。據了解，現場擺放1.8萬張座椅，但暖場活動還沒開始，現場民眾就已經坐滿，且景福門已滿、仁愛路擠滿人潮；而民眾黨在6時20分左右就宣布，現場人數破10萬人。

民眾黨此次凱道造勢，可說是成功達到預期目標，也為柯文哲在選戰最後階段注入強心針。
2024總統大選
立委選舉
柯文哲
吳欣盈

相關新聞

【2024大選分析】黃柏彰：兩岸議題非選情關鍵 侯柯選民分化嚴重、賴將成少數總統
【2024大選分析】黃柏彰：兩岸議題非選情關鍵 侯柯選民分化嚴重、賴將成少數總統
2024/01/12 12:26
2024台灣總統大選倒數一天　最高檢統計3548人涉妨害選舉
2024台灣總統大選倒數一天　最高檢統計3548人涉妨害選舉
2024/01/12 12:12
2024總統大選 日經：台灣經濟面臨十字路口
2024總統大選 日經：台灣經濟面臨十字路口
2024/01/12 11:12
【台灣大選1/13投票】選前之夜新北板橋侯賴拚場造勢　警方實施彈性交通管制
【台灣大選1/13投票】選前之夜新北板橋侯賴拚場造勢　警方實施彈性交通管制
2024/01/12 10:44
馬英九「信習論」助攻賴清德「抗中保台」 游盈隆：天上掉下來的禮物
馬英九「信習論」助攻賴清德「抗中保台」 游盈隆：天上掉下來的禮物
2024/01/12 10:21

更新時間 : 2024-01-12 21:44 GMT+08:00

最受歡迎

【1/13台灣大選投票】1/12選前之夜　侯友宜賴清德柯文哲•分別在板橋與凱道造勢
【1/13台灣大選投票】1/12選前之夜　侯友宜賴清德柯文哲•分別在板橋與凱道造勢
國防部２度道歉！中國衛星非預警飛越台灣南部上空 英文警報糗用「missile」
國防部２度道歉！中國衛星非預警飛越台灣南部上空 英文警報糗用「missile」
【1/13台灣大選投票懶人包】全球2024首場重要選舉•您手上的３張票很重要　記得出門投票
【1/13台灣大選投票懶人包】全球2024首場重要選舉•您手上的３張票很重要　記得出門投票
#科普一下【台灣警報狂響】中國媒體: 愛因斯坦探針衛星　可捕捉宇宙轉瞬即逝的未知現象
#科普一下【台灣警報狂響】中國媒體: 愛因斯坦探針衛星　可捕捉宇宙轉瞬即逝的未知現象
【2024總統大選】台灣民進黨凱道造勢　逾10萬人力挺賴清德、蕭美琴
【2024總統大選】台灣民進黨凱道造勢　逾10萬人力挺賴清德、蕭美琴
更新【1/13投票】「台灣阿銘公開信」挺侯康配？宣明智認了：我經手幫郭台銘講出心中話
更新【1/13投票】「台灣阿銘公開信」挺侯康配？宣明智認了：我經手幫郭台銘講出心中話
【更新】全球最大消費性電子展在美登場•台灣96團隊參展　經濟部率14家新創前進CES
【更新】全球最大消費性電子展在美登場•台灣96團隊參展　經濟部率14家新創前進CES
全台最大宗虛擬幣詐騙！幣圈名人以合法交易所設陷　警查扣2億元逮14人 　ACE稱員工均為證人
全台最大宗虛擬幣詐騙！幣圈名人以合法交易所設陷　警查扣2億元逮14人 　ACE稱員工均為證人
泰勒絲最快2024年2月台北大巨蛋開唱？1/8見分曉
泰勒絲最快2024年2月台北大巨蛋開唱？1/8見分曉
日本有事台灣相挺！衛福部賑災專戶1/5-1/19開放捐款　外交部拋磚引玉捐6千萬日圓
日本有事台灣相挺！衛福部賑災專戶1/5-1/19開放捐款　外交部拋磚引玉捐6千萬日圓