施明德積極治療中　台北榮總發聲明：請勿散布不實消息

82歲的民進黨前主席施明德日前傳出肝癌復發，狀況危急，入住台北榮總加護病房。今（12）日凌晨網路一度傳出謠言，指施明德已辭世，台北榮總緊急發出聲明澄清，強調施明德仍在積極治療中，請勿散布不實消息。

綜合聯合報、TVBS報導，施明德去年底肝癌復發，媒體人陳文茜曾透露施明德在台北榮總救治，台灣民意基金會董事長游盈隆也曾於去年底在臉書呼籲民眾捐血。當時台北榮總院長陳威明表示，謝謝各界關心，基於病人隱私，施主席相關病況細節不便透露，捐血對國家社會是好事。北榮醫療團隊會全力醫治，也請外界盡量給予空間，減少打擾。

今天上午，知名社運人士何宗勳在臉書上傳多張圖片並寫道：「施明德先生過世，一路好走。」照片中，可見監察院長陳菊、民進黨總統候選人賴清德全國競總主委姚立明等人出席，似乎是在悼念施明德。

此消息傳出後，引發各界震驚，也讓施明德的病況更加受到關注。不過，稍早何宗勳也在臉書更新訊息，表示自己誤會了，照片其實是好友為施明德舉辦的祈福活動。

施明德妻子陳嘉君也在臉書上發文，表示感謝各界關心，並澄清施明德仍在加護病房接受治療，請大家不要再傳播不實消息。

施明德是台灣民主運動的重要推手，曾擔任民進黨主席、立委、監察院長等職務。他曾因美麗島事件入獄，出獄後仍致力推動民主改革，是台灣民主的象徵人物之一。

施明德的病況引發各界關注，許多人紛紛在網路上為他祈福，希望他能早日康復。