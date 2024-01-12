南韓藝文界出面為李善均抱不平　痛批警方罔顧當事人隱私　呼籲修法以防再有犧牲者

針對已故演員李善均生前因涉嫌吸毒遭調查一事，「寄生上流」導演奉俊昊、「失速列車」演員金義聖等南韓文藝界人士今（12）日出面，敦促查明警方在調查期間的正當性，以及資訊外洩情形。

南韓文化藝術人聯合會議今日於首爾舉行記者會，發表了「文化藝術人面對已故演員李善均死亡的要求」聲明，參與者包括「寄生上流」導演奉俊昊、「失速列車」演員金義聖、歌手尹鍾信、「極惡對決」導演李元泰等人。

奉俊昊導演表示，從最初李善均接受調查的相關信息流出開始，一直到做出極端選擇的2個多月裡，應徹底查明警方在保障隱私部分是否存在著問題。

奉俊昊提及，李善均的精密鑑定結果確認為陰性後，韓媒KBS報導了許多調查內容，要求相關單位查明是以什麼樣的原因提供給媒體。

奉俊昊也指出，希望能查明警方公開李善均出席調查時間，但在傳喚當天未對當事人隱私採取任何措施一事是否合法，唯有這樣才能防止第二、三個犧牲者出現。

尹鍾信批評，身為公營電視台的KBS，報導與嫌疑事實無關的私人對話，以及一些YouTuber利用大眾文化藝術人的人氣，惡意上傳未經證實的內容，以博取關注，「我們應該沉默到什麼時候？」。

李元泰則表示，除調查當局外，政府與國會也不該對此事件保持沉默，為了不讓嫌疑人人權與國民知的權利間應有的原則與例外狀況不會本末倒置，有必要進行立法改善。

金義聖指出，李善均在去年10月23日被立案後開始，在沒有任何保護措施下披露在各媒體上，對他進行人格謀殺，發表這項聲明是他們對李善均最基本的道義。

報導指出，韓國獨立電影協會、韓國電影製做家協會等29個團體皆參與了此次活動，而該聲明書是由前述29個團體，以及2000多名電影界從業人員協力制定的。

演員李善均因涉嫌吸毒，自去年10月起遭受警方調查，12月27日被發現在車內輕生身亡，而他無論是毒品簡易檢測或精密檢測，檢測結果皆為陰性，李善均在調查過程中也一直表示冤枉。

李善均死後，部分人批評媒體過度報導與案件無關的私生活，已經警方公開傳喚的方式等。