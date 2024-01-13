【1/13出門投票】台北市投票所8點後人潮湧現！民眾：怕太晚人多

台灣 2024 總統立委大選今（13）日登場，今年選舉人破 1954 萬，首投族約 102 萬。 早上 7 點初，台北市投票所已有民眾陸續排隊，鄰近 8 點人潮湧現，等著投下自己神聖的一票。本日投票時間為上午 8 點至下午 4 點，選務人員提醒民眾，務必要攜帶身分證才能進行投票。

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投票日天氣晴朗，早起的中山區民眾陸續抵達指定投票所排隊等投票，為國家的將來走向表達自己的意願。較早前往等候的多半為老年及中壯年人，有民眾表示自己5點半起床運動，結束後就來投票所等，怕太晚來會撞上人潮。也有人早早推著坐輪椅的長輩來排隊，一來人比少。二來要趕緊投完票才放心。隊伍中也有年輕面孔，趕在上班前來行使投票的權利。

鄰近投票時間８點，人潮明顯增加，松江市場投票所排隊人龍自樓梯間延伸到市場外。現場觀之，投票作業相當順暢，動線引導也非常有序。投票所人員表示，有許多菜販開市前早早先來投票，也有的選擇等收攤後再來人比較少。

投票所人員也提醒，前來投票應攜帶身分證、印章與投票通知單。若忘記帶印章，可以簽名替代，通知單資訊投票所人員也可協助查詢，然而務必要攜帶「身分證」，其餘第二證件皆無法作為投票依據。目前尚未發生有人未帶身分證的狀況。

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根據內政部數據及中選會數據，台灣今年人口為 2342 萬 442 人，其中選舉人人數 1954 萬 8531 人，六都選舉人人數，達 1358 萬 3349 人，占總選舉人人數 69.49%，其中新北市選舉人人數 340 萬 2064 人居冠。以年齡層觀之，40 到 49 歲居冠，有 388 萬 5393 人、占 19.88 %，其次為 50 到 59 歲，有 353 萬 1252 人，占 18.06 %；20 到 29 歲則有 284 萬 9229 人，首投族人數約有 102 萬人，返國行使總統、副總統選舉權有 4,120 人。

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