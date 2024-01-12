台北老爺40週年慶 40萬c.c.公益捐血

台北老爺酒店為了迎接2024年1月10日40週年，今年將以「四十年如一日，始終初心」為主題，舉辦壽星免費用餐、滿額抽獎活動以及超值優惠的住房專案來慶祝台北老爺四十歲生日。此外，台北老爺30週年時曾推出捐血公益活動，短短75天就達標，今年加碼挑戰40萬c.c. 發揮大愛精神，繼續幫助社會上需要幫助的人，響應ESG善盡企業社會責任。

為了歡慶40週年，今天台北老爺舉行盛大的祈福慶祝儀式，由林清波總裁邀請大倉日航酒店集團大倉喜久彦社長、瀧川行寿執行董事，並帶領台北老爺笹谷久雄總經理、諸位董事代表以及老爺酒店集團沈方正執行長、鄭家鈞營運長等人一同祈福，並舉辦資深及優良員工授獎，特別的是五年以上的資深員工人數達106人，幾乎佔了一半的員工數，可見員工對公司的高忠誠度是讓台北老爺一路成長的主要動能。

四十年前台灣第一家與日本知名品牌日航國際酒店(Nikko Hotels International )簽約合作的台北老爺酒店，長期以來始終堅持安全、安心、舒適的服務理念，贏得顧客的讚賞，不論是住宿或用餐，都以超越期待的款待來服務每位顧客。

十年前，台北老爺30週年時短短75天即成功募集30萬c.c.的紀錄，今年將要挑戰40萬c.c. 台灣血液基金會執行長魏昇堂表示「在過年前夕，當大家期待年終獎金及出國旅遊時，也是捐血中心最擔憂的時間，台北捐血中心表示自1月8日起跑的捐血月活動，預計於2月8日前以一個月的時間為即將到來的農曆春節儲備足夠的血液10天庫存量，目前台北捐血中心的血液庫存為6天，離目標還有一段距離，誠摯地邀請民眾能夠踴躍挽袖捐出熱血，一同守護病患用血安全」。

台北老爺酒店表示為了鼓勵民眾挽袖捐血，將贈送捐血者老爺牛軋糖一盒。捐血活動自2024年1月11日起至6月15日，每月2次分別在台北老爺酒店旁及228公園舉辦，除了提供贈品外還可參加月月抽獎活動，有機會抽到台北老爺酒店住宿券、餐券，希望民眾可以踴躍參加捐血活動，詳細日期及辦法請參考台北老爺酒店官網。https://www.royal-taipei.com.tw/

此外，台北老爺也推出住房優惠「四十如新週年慶專案」即日起至2月29日止，專案內含兩客早餐還加贈小碗老爺金牌牛肉麵、40週年牛軋糖小禮盒、延遲退房一小時及浴鹽一罐，房價5,339元起，本專案每房另捐贈200元給「等家寶寶社會福利協會」，由於該協會專注於為孤兒和需要特殊照顧的兒童提供孩子們身心方面的陪伴，並結合有機農業與永續環境，選擇由本地農民栽種的有機蔬果，無化學殘留，是對健康和生態友好的選擇，台北老爺藉由40週年慶之際與協會合作，落實ESG追求永續發展。