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【1/13出門投票】護照、健保卡、駕照通通不行！投票只認「身分證」

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/12 17:24
中選會公布投票注意事項（圖／中選會）

中選會公布投票注意事項（圖／中選會）

明（13）天就是投票日！中選會今（12）日公布，投票時間從上午8點到下午4點，中選會主委李進勇特別強調6點提醒，請全國民眾遵守，包括記得攜帶國民身分證、印章，及投票通知單，勿在投票所四周30公尺干擾他人投票，勿使用印章圈選選票，勿攜帶手機及攝影器材入投票所、勿撕毀或攜出選舉票。

第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉明日登場，中選會表示，將選出總統、副總統各1人，113位立法委員，包括區域立法委員73人、全國不分區及僑居國外國民立法委員34人、平地原住民及山地原住民立法委員各3人。本次選舉，選舉人數超過1,954萬人，其中首投族人數約有102萬人，返國行使總統、副總統選舉權有4,120人。

中選會於本次選舉增設投開票所，在各直轄市、縣（市）共設置1萬7,795個投開票所，較111年增加146所，動員選務工作人員超過24萬人。主委李進勇也在記者會上請全國民眾一定要遵守相關法令規定，使這次的選舉能夠在理性、和諧及信任的氣氛下順利完成。

六點提醒如下：

其一，請記得攜帶國民身分證、印章，及投票通知單，到指定的投票所投票。

其二，請不要在投票所四周30公尺內喧嚷或干擾勸誘他人投票或不投票，違者，經警衛人員制止後仍繼續為之者，處1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5千元以下罰金。

其三，圈選選舉票時，請使用選舉委員會提供的圈選工具在圈選欄內圈選，切勿使用印章圈選，否則會變成無效票。

第四，請勿攜帶手機及其他攝影器材進入投票所，但已關閉電源之行動裝置，不在此限，違者，處以3萬元以上30萬元以下罰鍰。

第五、不可以撕毀選舉票，違者，處以新臺幣5千元以上5萬元以下罰鍰。 第六、請勿攜出選舉票，違者，處以1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5千元以下罰金。

中選會也提醒，1月13日凌晨零點起，不能在通訊軟體LINE、臉書等社群媒體，或其他媒體為任何候選人助選，違反者，將處以新臺幣10萬元以上，100萬元以下罰鍰，經制止不聽者，按次連續處罰。政黨、候選人及其受僱人、代理人或使用人還會加重處罰，處以20萬元以上200萬元以下罰鍰。
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