團圓選國聯　宴會廳圍爐宴演繹滬粵經典味 北馥樓常溫外帶年菜得來速

歲末的飯店中式圍爐總是一位難求，所幸今年消費者多了新選擇！擁有捷運雙出口、緊鄰大巨蛋旁的絕佳地理位置「國聯大飯店」，今年推出以北馥樓餐飲團隊所帶來融合滬粵料理打造全新除夕團圓宴，並且將宴會廳以全新白色地毯、銀色桌巾的高雅風格為圍爐除夕帶來新氣象。國聯除夕團圓宴滬粵經典佳餚包含：「御膳龍袍小滿漢」、「金蒜鮮露蒸龍蝦」、「羊肚菌鮮鮑炖全雞」、「鮑汁花膠煨海參」、「古法東坡肉」、「黃金蟲草蒸龍虎斑」、「避風塘青蟹荷葉飯」等洋洋灑灑共計20品菜色，售價28800+10%（10位/桌），僅限30組，現場另贈餐飲優惠好彩頭紅包袋，於1/20前完成訂購除夕團圓宴加碼免收服務費或除夕夜免費入住8坪精緻客房一間。

為了方便消費者在家輕鬆準備年夜飯，主廚精選其中4道自信之作納入常溫外帶年菜選單，除「小滿漢」維持五葷五素豐盛規模，「羊肚菌鮮鮑炖全雞」、「古法東坡肉」與「黃金蟲草蒸龍虎斑」等皆調整為6人份外帶年菜，可成套訂購或單買，單品1399元起、整套四款年菜8888元，輕鬆替年夜飯加菜。最貼心的是還提供貼心得來速服務，消費者免下車即可鬆鬆取餐，為忙碌的除夕夜省下更多時間。

北馥樓大廚打造圍爐宴 10碟小滿漢澎派打頭陣

欣迎龍年，國聯大飯店陣容堅強的餐飲團隊帶來融合滬粵料理的圍爐菜單，開胃冷盤「御膳龍袍小滿漢」包含紹興醉雞、梅子鰻魚捲、煙燻素金段、百花烏魚子、川味椒麻牛肚絲、梅汁浸蕃茄、水晶肴肉、紅醋浸白玉、陳醋拌雲耳、金沙吻仔魚等10碟精緻小品，款款費時製作、饒富巧思。「梅子鰻魚捲」則選用國產白鰻，去骨、修去邊角後捲起烏梅果肉，蒸熟再以茶葉、糖等煙燻入味，製程相當費工。」烏梅凸顯鰻肉鮮美，淡雅燻香更是迷人。

「金沙吻仔魚」是一道廣受消費者喜愛的人氣小品，主廚說：「這道菜要難在油炸的火候，吻仔魚體積小，火候太過容易產生苦味。」炸得酥而不焦的吻仔魚再入鍋裹上一層用少許奶油炒出香味的金沙(鹹鴨蛋黃)，愈嚼愈順口。

「紅醋浸白玉」則將主廚刀工表現得淋漓盡致，主廚把簑衣黃瓜的切法應用在白蘿蔔上，將小段蘿蔔切多片不切斷，切好後就像簑衣一樣層層疊疊。主廚選擇以多汁不苦澀的韓國白蘿蔔走刀，浸醋後呈現淡雅緋紅色，爽脆開胃。

古法東坡肉腴而不膩、蒸龍蝦金蒜添香

開胃之後，重量級大菜陸續登場。巍顫晶亮的「古法東坡肉」是將豬五花蒸去多餘油脂、修邊整形，與醬油、冰糖和紹興酒同燒4小時而成，口感酥爛不膩、腴嫩軟糯，蘸滿醬汁包入荷葉夾中享用尤其過癮。氣勢十足的「金蒜鮮露蒸龍蝦」特選每隻200g的南美青殼龍蝦對剖，淋上以生蒜與炸蒜酥調和的蒸汁蒸熟，襯底的冬粉飽吸調味與蝦汁，滋味與清肉質Ｑ彈鮮美的龍蝦一樣誘人。

龍虎斑肉質鮮潤彈牙、炖童子雞羊肚菌添香

「黃金蟲草蒸龍虎斑」在重達1公斤的鮮魚上鋪排肉絲、香菇絲、黃金蟲草與薑絲大火快蒸，上桌前再嗆淋熱油逼出香味，彈嫩魚肉吸附肉絲的油潤、香菇的清香與蟲草花淡雅，嚐來格外鮮美。而圍爐不可少的雞湯，主廚取雲南羊肚菌、瑤柱和鮑魚的鮮味與香氣獻上「羊肚菌鮮鮑炖全雞」。劉主廚強調：「燉雞用的雞以1公斤左右的童子雞為佳，雞過大油也多，燉出來的湯頭有失清澈。」將童子雞與所有食材、二湯清蒸1個半小時，味香肉嫩、溫潤滋養，價格不菲的羊肚菌更是增添湯頭香氣的重點食材。

「避風塘青蟹荷葉飯」乍看似紅蟳米糕，實則全然不同，主廚解釋：「這道菜是將帶有大量蒜酥的避風塘炒蟹和粵式荷葉米糕結合。」長糯米蒸熟後僅拌上紅蔥酥、老抽、胡椒調味，讓老饕們陶醉的是其與蒜酥拌勻後的香氣與口感。

10人圍爐宴三萬有找 預購免服務費、常溫外帶年菜1399元起

除夕團圓宴為除夕當晚提供的10人桌菜，每桌28,800+10%元。凡於2024年1月20日前預訂除夕團圓宴並完成訂購，加碼免收服務費或用餐當日入住8坪精緻客房一間。為滿足春節期間民眾外食需求，初一至初五亦持續供應本套饗宴，份量調整為6人桌菜，每桌NT$16,800+10%。

另外為在家吃年夜飯的民眾亦備妥常溫外帶年菜套組，內容除小滿漢維持五葷五素的澎派規模，羊肚菌鮮鮑炖全雞、古法東坡肉與黃金蟲草蒸龍虎斑等主廚拿手菜皆調整為6人份，全套優惠價8,888元，亦可單項選購，價格1399元起。即日起至2024年1月31日接受預訂，除夕當天取貨，數量有限、敬請把握。詳情請洽電話：02-27731515轉146。