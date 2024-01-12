【走投無路出此下策】美國管控科技出口 中國企業「拆電腦」取輝達晶片

道高一尺，魔高一丈。美國對中國祭出高科技產品技術出口管制，中國企業苦無管道購買高效能處理器，竟異想天開，拆解個人電腦，從中取得輝達（Nvidia）晶片，用於研發人工智慧AI工具。

金融時報報導，據工廠高層與業界人士透露，每個月至少拆了數千個遊戲顯示卡，裝上新的電路板。一名工廠管理者表示，光是 12 月，該廠就拆了逾 4,000 個輝達遊戲顯卡，是 11 月的 4 倍。

廠方透露，客戶多是國營企業與小型 AI 實驗室，在美國禁令生效前，未來得及多囤些輝達伺服器晶片。

輝達的遊戲產品雖具備初階運算能力，卻無訓練大型語言模組所需的高精度計算力。晶片間的傳輸速度有其侷限，想藉由連結多個晶片創造運算叢集來克服此問題，實非易事。

八六證券研究（86Research）分析師柴超毅表示，中國公司被出口禁令逼到無路可走，此舉無異「用廚刀刻藝術品」。可行，但效果不會太好。業界專家警告，將輝達晶片拆來另作他途，違反了該公司智慧財產權，而部分遊戲顯卡也可能很快就被禁止輸中。

輝達指出，拆解遊戲顯示卡並非為 AI 打造數據中心運算叢集的可行之道，「遊戲產品本就只是供個別玩家與消費者所設計的。」

輝達最強大的顯卡 GeForce RTX 4090 就是最受中企歡迎的改造標的之一，但如今該款顯卡已不得銷貨中國。為配合最新管制，輝達12月推出了一款降規晶片 GeForce RTX 4090 D，處理速度比銷往其他國家的晶片慢上 5%。

為因應中國日增的 AI 系統需求，輝達已研發三款特製降規晶片，以保持該公司在中國這重要市場的地位。然而，這些客製化晶片效能比之前售中的低多了，且要到 3 月才能大量出貨。