【選戰倒數】侯友宜呼籲支持者要有「危機感」 大家幫忙拉票、投票

選戰倒數計時，中國國民黨總統候選人侯友宜今天(12日) 表示，大家要充滿危機感，須拉票、投票，這是決定台灣命運的時刻。

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侯友宜說，全球政治風險諮詢機構「歐亞集團」（Eurasia Group）將民主進步黨總統候選人賴清德列為「美國的危險朋友」，這一票不是為他或國民黨，是為台海安定、台灣安全，孩子不要上戰場。

侯友宜上午在台中市陪多名國民黨籍立法委員候選人車隊掃街，沿途受許多民眾揮舞旗幟歡迎。侯友宜參拜豐原慈濟宮時表示，台灣人民可在這塊土地安全生活，才可讓子孫一步一步走下去，「我不想引起戰爭」。

此外，中央社引述侯友宜說，顧平安後要拚經濟，現在貧富差距太大，民進黨政府把大家弄成均貧，他當選後一定顧好國家安全，讓人民賺大錢。

他說，也請民眾支持國民黨台中第8選舉區（豐原區、石岡區、新社區、東勢區與和平區）立委候選人江啟臣，兩人會攜手防衛國家。

下午他在臉書po文寫著 (斜體字為全文) :

就在明天！政黨輪替的希望，就在明天！

我永遠記得蔣渭水前輩的這句話：「同胞需團結，團結真有力」。

如果明天，我們不團結，就會讓黑金貪腐延續，新潮流吃銅吃鐵吃國家；

如果明天，我們不團結，就會讓壞人繼續囂張，好人飽受害怕；

如果明天，我們不團結，就會讓子孫面臨戰爭威脅，看不到和平的曙光。

明天是113投票日，也是經國先生逝世紀念日，經國先生曾說過：「今天不做，明天會後悔」。

只要明天，我們團結一致，就可以讓黑金貪腐的民進黨，到此為止；

只要明天，我們集中力量，就可以讓好人獲得保障，壞人罪有應得；

只要明天，我們出來投票，就可以讓台海恢復和平穩定，台灣安定繁榮發展。

唯有集中力量，支持在野最強的侯友宜、趙少康，才能讓神聖的選票，發揮民主制衡的力量，真正推動政黨輪替，讓做不好的執政黨下台反省！

我們不能再放任鴨霸的政府，欺壓百姓無視民意，明天的選擇，將決定台灣的命運，影響子子孫孫的未來！改變的希望，就在每個人手中的這一票，每一票，都是改變成真的關鍵，每一票都不能白費。

最後關頭，請大家拉三票，投三號！催票、拉票、投票，讓人民重新做主，找回公平正義、清廉勤政的政府，還給台灣應有的模樣！