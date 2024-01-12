【CNN看2024選後】施壓換談判？緩和變緊張？先禮看情況？ 賴侯柯執政台海局勢各不同　

台灣明（13）日舉行總統立委大選備受外媒注目，CNN稱可能改變世界。專家分析若賴清德上台，中共短期內將極大對台施壓為未來四年談判鋪墊，若朝小野大則會較放心；侯友宜執政台海關係先緩和，但將因台灣內部壓力導致再次緊張；柯文哲上台初期可能獲得美中友好與信任，但未來發展全看其政策。

CNN報導指出，中國在民進黨政府上台後切斷大部分交流，對台經濟、外交及軍事脅迫也與日俱增，台海成為世界地緣政治熱點之一。與此同時，中國領導人習近平多次重申台海問題「不能代代相傳」，將「統一」議題與「復興中華」密切掛勾。

國際危機組織（International Crisis Group）的中國問題分析家蕭嫣然（Amanda Hsiao）指出，台灣此次選舉標誌著領導層在兩岸關係高度緊張的時刻更迭，維護穩定成為更大的挑戰。她表示，「近期不太可能發生涉及台灣的衝突，但若爆發衝突，影響將波及全球。」

賴清德執政：中共短期擴大施壓換談判條件、朝小野大較安心

三組候選人對於實現台海和平穩定有共識，但實現的途徑大相逕庭。三方都同意有必要加強台灣防衛能力，但在如何與北京打交道上存在分歧。北京的反應可能會根據選舉結果有所不同，但專家們認為，無論誰上台，緊張局勢都可能進一步升級，因為中國的統一計畫對絕大多數台灣人來說以不切實際。

報導指出，中國賴清德在此次選舉中處於領先局面，中國公開展現對這名「務實台獨工作者」的厭惡，若賴勝出，中國可能迅速擴大對台施壓。

大西洋理事會智庫全球中國中心駐台研究員宋文悌（Wen-ti Sung）認為，短期內，中國當局很可能利用最大的施壓，來做為未來四年的兩岸談判設定條件。手段可能包括：激烈的外經辭令批評下屆民進黨政府、針對出口產品經濟制裁，以及在灰色地帶以更多軍事手段表達不滿。所謂「灰色地帶」戰術，指的是非公開戰爭的侵略國家行為，中國近年更頻繁的將此戰術應運於南海及台海議題。

蕭嫣然也表示，民進黨在選舉中國會過半的可能性較小，可能導致在政策制定上陷入僵局。朝小野大的立法院可能對賴清德進行制衡，這在一定程度上讓北京對賴政府的能力感到放心。

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侯友宜執政：局勢先緩和 後因國內壓力緊張升級

侯友宜當選可能會使台海局勢暫時緩解，對此蕭嫣然也指出，在兩岸關係改善的初期，北京仍將致力尋求更多的進展，可能是新的經濟脅迫，也可能是國民黨政府更多的政治妥協，「在這點上，我認為侯政府會有很多選擇。」蕭嫣然提出，侯政府很難說服台灣人民政治妥協，如此一來，緊張局勢很可能會再度升級。

此外，侯友宜雖然明確反對台獨，但也拒絕中國所提「一國兩制」方針，在此基調上提出台灣應該走「中間道路」。研究員表示，即便侯當選，兩岸關係也回不到馬英九執政的友好年代。

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柯文哲上台：先禮後取決於外交兩岸政策

與此同時，柯文哲主張自己超脫藍綠，提倡另一種「中間道路」。宋文悌分析，柯文哲是美中大國競爭的「新面孔」，若柯執政，台灣、中國以及世界的關係將進入未知領域，「柯文哲在其美中政策上有戰略模糊的紀錄，這將轉化為雙方的善意。」

宋文悌認為，北京與華盛頓都可能給柯政府一個緩衝期，並給予極大的信任。此後無論發生何事，都取決於柯政府如何處理自己的外交與兩岸政策。